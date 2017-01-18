Boğazlardan Geçen Gemi Sayısı Azaldı, Tonajları Arttı

BURAK AKAY - İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 1 yılda geçen gemi sayısı son 10 yıllık süreçte gerilerken, boğazları kullanan gemilerin uzunluk ve ağırlıklarında artış görüldü.



AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, transit gemi trafiğinin yanı sıra şehir içi ulaşımda da önemli yer tutan İstanbul Boğazı'ndan, geçen yıl 8 bin 703'ü tanker olmak üzere 42 bin 553 gemi geçiş yaptı.



Marmara Denizi'ni Ege Denizi'ne bağlayan en önemli noktalardan biri olan Çanakkale Boğazı'nı ise söz konusu dönemde 9 bin 401'i tanker olmak üzere 43 bin 911 gemi kullandı.



Geçen yıl İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin 22 bin 356'sı, Çanakkale Boğazı'ndan geçenlerin ise 19 bin 325'i kılavuz kaptan kullandı.



Boğazları kullanan gemilerin 52 bin 109'u uğraksız geçiş yaparken, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin toplam ağırlığı 565 milyon 282 bin 287 groston, Çanakkale Boğazı'nı kullananların ise 756 milyon 78 bin 793 groston olarak hesaplandı.



Tonaj ve uzunlukları arttı



Son 10 yılda İstanbul ve Çanakkale boğazlarından en fazla geçiş, 106 bin 519 ile 2007'de oldu.



Bu sayı 2008'de 103 bin 374'e, 2009'da 100 bin 875'e, 2010'da 97 bin 557'ye, 2011'de 95 bin 177'ye, 2012'de 92 bin 942'ye, 2013'te 90 bin 421'e, 2014'te 89 bin 111'e, 2015'te ise 86 bin 774'e geriledi. Türk boğazlarını kullanan gemi sayısı, 10 yıllık süreçte 103 bin 795'ten 86 bin 464'e düştü.



2006'da Türk boğazlarını kullanan 200 metre ve üzeri gemi sayısı 8 bin 498 iken, 2016'da bu rakam 9 bin 392'ye yükseldi.



500 grostondan az ağırlığa sahip gemi sayısı da 10 yılda 3 bin 580'den bin 179'a geriledi.



Boğazları kullanan gemilerin toplam ağırlığı 2006'da 1 milyar 71 milyon 623 bin 120 groston olarak belirlenirken, bu rakam geçen yıl yaklaşık 249 milyon 737 bin groston artışla 1 milyar 321 milyon 361 bin 80 grostona çıktı.



Bir denizcilik şirketinin yöneticisi Lütfi Külah, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının en çok Yunanistan, Panama, Liberya, Marshall adaları, Rus, Ukrayna, Suriye, Togo, Kuga adaları, Hong Kong, Çin ve Malta bayraklı gemilerce kullanıldığını söyledi.



Gemiler son 5 yılda yenilendi



Gemi sayılarında son yıllarda azalma yaşandığını ancak bunun sektörü etkilemediğini dile getiren Külah, şunları kaydetti:



"Gemilerde adet bazında bir azalma söz konusu. Bunu genel olarak yıllık istatistik rakamları önümüze koyuyor ancak gemiler özellikle son 5 yılda inanılmaz şekilde yenilendi. Sektörde eski gemi yok. Artık dünya denizlerinde çok büyük metrelerde gemiler yüzüyor. Adet bazındaki azalmaya karşı da gemilerin gerek tonaj gerekse metre anlamındaki büyüklükleri arttı. Rakamlara bakacak olursak önceki yıllarda boğazlarımızdan 300 metrelik gemi geçmezken şu anda neredeyse hemen hemen her gün 399 metrelik gemileri her iki boğazımızda da görebiliyoruz. Bu da denizcilik sektöründe özellikle kalitenin artmasına, yük taşımacılığının gelişmesine de katkı sağladı."