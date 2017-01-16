Bişkek'te Düşen Türk Kargo Uçağı Acil Durum Hamlesi Yapamadı

Türk kargo uçağı Bişkek'te binaların üzerine düştü. 4'ü mürebbat olmak üzere çok sayıda insan can verdi. Kazadan sonra ortaya çıkan detay dikkat çekti.

YAKITIN BOŞALTILMADIĞI GÖRÜLDÜ

Kaza bölgesinde yangın çıkması, acil durumda yakıt boşaltması gereken uçakta bu işlemin yapılmadığını gösteriyor. Tahmini olarak, kaza öncesi acil bir durum belirtisinin bulunmadığı ya da mürettebatın acil durumda yapılacak hamlelere vaktinin kalmadığını gösteriyor.

YERLEŞİM BİRİMİNE DÜŞTÜ

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi de, uçağın yerleşim birimleri ve havaalanına çok yakın bir mesafede düştüğünü gösteriyor. İtfaiye ve arama kurtarma timleri için avantaj olarak gözüken bu detay, olay bölgesinde yaşayanlar için felaketin boyutlarının büyümesine yol açtı.