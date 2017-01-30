Bazen Azoospermik Erkekler De Doğal Yolla Baba Olabilir!



Azoospermi, sperm tahlilinde ölü ya da canlı hiç hücre çıkmaması anlamına gelir. Böyle durumda doğal yollarla çocuk sahibi olunması da düşünülemez. Ama nadir de olsa öyle olgular var ki, bunlar tedavi edildiklerinde doğal yolla baba olunabilmektedir. Böyle örneklere sık olmasa da rastlamaktayız. Özellikle hormon eksikliği bunlar arasında en dramatik düzelme sağlanan bir durumdur. 1 yılı aşkın süre beklemelerine rağmen çocuk sahibi olamayan böyle çiftler ilk kez sperm tahlili yaptırıp azoospermi olduğunu öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşamaktalar. Tekrarlayan testlerde de azoospermi geldiği zaman tedavi arayışı başlar. Hatta herhangi bir tedavi almaksızın TESE ameliyatı yapılmış da olabilir. Ancak çoğu kez ölü ya da canlı sperme rastlanmaz.

Muayenede testisler doğuştan yetersiz gelişmeye bağlı küçük kalmıştır. Kan tahlilinde de sperm üretiminden sorumlu FSH, LH ve testosteron hormonları normalden daha düşük bulunur. Bu çeşit olgular, beyinden yetersiz hormon salınımına bağlı hipogonadizm olarak bilinir. Hormonların yetersiz kalması neticesinde de testisler gelişemez ve sperm üretimi başlayamaz. Dolayısıyla sperm tahlilleri azoospermi olarak gelir.

Yetersiz hormon yapımına bağlı sperm üretim bozukluğu, azoospermi olguları arasında tedavisi en yüz güldürücü olanıdır. Çünkü uygun bir tedavi protokolüne alındıkları takdirde testislerde sperm üretimi de başlayabilir. Hipogonadizimde bir diğer yakınma ise, testosteron düşüklüğüne bağlı cinsel sorunlardır. Böyle erkeklerde başından beri cinsel ilişkiye girmede sıkıntı yaşanır. Çoğu kez penis gelişimi de geri kalmıştır. Hastalığın ileri formlarında genetik faktörler de eklendiğinde, tablo daha da problemli bir hal alır. Ancak bazen genital organların gelişimi çok fazla etkilenmeyebilir. Oysa eksik hormonların yerine konmasıyla tatmin edici bir düzelme sağlanabilir. Nitekim tedavinin üzerinden 6 ayı aşkın bir süre geçtikten sonra sperm tahlillerinde ilk hücreler de görülmeye başlar. Hatta bir süre sonra sperm sayısı ve hareketliliği de normal değerlere yaklaşabilir. İşte tam bu sırada eşinin doğal yolla gebe kaldığı haberi de gelir.

Hipogonadotropik hipogonadizm durumunda eğer yeterli tedavi edilirse, daha önce TESE ile sperm çıkmamış olsa da, menide normal sperm çıkışı sağlanabilir, doğal yolla gebelik elde etmek bile mümkündür. Böyle tedavilerde en önemli husus, hormon tahlillerinin çok yakından takip edilmesidir. İlaç ve doz ayarlaması çok dikkatli yapılmalı. Uzun süreli hormon kullanılacağı için buna ait olası yan etkiler de gözden kaçırılmamalı. Ama tahlil neticelerine göre uygun hormon dozu ayarlanırsa, yan etki riski de çok az olur. Her ne kadar bu şekilde doğal yolla gebe kalınması mümkün olan azoospermi olgularına nispeten nadir rastlanılsa da, böyle bir olasılığın varlığını ortaya çıkaracak detaylı araştırmalar yapılmadan tedaviye geçilmesi doğru olmaz.