Bakandan Lisanslı Depoculuk Talimatı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofislerine (TMO) lisanslı depoculuk altyapı çalışmalarına başlanması konusunda talimat verildiği öğrenildi. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, üreticinin yaşadığı dar boğazdan ancak bu tip kalıcı çözümlerle çıkış olacağını belirterek çalışmaların başlatılmasının üretici için büyük bir müjde olduğunu vurguladı.



Türk tarım sektörünün yaşadığı sıkıntılar bir bir çözülürken, en büyük eksikliklerden biri olan lisanslı depoculuk için de çalışmalara başlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından TMO'lara lisanslı depoculuk çalışmalarına başlanılması konusunda talimat verildiği ve TMO'ların da altyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladığı öğrenildi.



Üretici mutlu



Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, şunları söyledi:



"2016 yılı içerisinde Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanımıza Türkiye Ziraat Odaları olarak gittiğimizde hep şunu söyledik; 'Artık tarım sektöründeki sorunlara su serpici bir şeyler değil köklü çözümler getirilmesi lazım, bizim tabanımızda bunu istiyor, çiftçimiz de ne yapması gerektiğini bilmesi lazım' diye. Biz üreten bir ülke olarak Avrupa standartlarına her zaman uyan, her zaman istediğimiz kaliteye, istediğimiz rekolteye ulaşabilen bir tarım sektörünün çalışanı olarak birer çiftçiyiz, birer üreticiyiz. 'Biz bunu en iyi şekilde yaparken neden bir standarda oturamıyoruz' dediğimizde Tarım Bakanımız da sağ olsun bize dedi ki 'Evet, o dönem gelmiştir. Bir takım iyileştirmelerle, bir takım düzenlemelerle bizim bunu yapmamız lazım' dedi. Ben o gün Tarım Bakanımıza 14 maddelik bir rapor götürmüştüm. O rapordan Allah razı olsun, 'Üzüm rekolte çalışmalarının hemen devlet tarafından yapılmasına başlatalım' dedi. Hemen gündeme aldı. Bağcılıktaki sertifikalı fidanı kaldırmamız lazım dedik. Biz her sene hem üzümde rekolte fazlalığından şikayet ederken, diğer taraftan devlet kurutmalık üzüm için sertifikalı fidana destek veriyordu. Yani yılda 50 bin dönüm arazide her sene ekim yapılıyor dedik. Bunu da kaldırdı. Üçüncüsü de bu lisanslı depoculuk yapmamız lazım demiştik. Sayın bakanımız da 'Evet, Türkiye'deki en büyük eksikliklerden bir tanesi bu. Bunu hemen başlatalım' dedi."



Altyapı çalışmaları başladı



Bugün müjdeli haberi aldıklarını kaydeden Kaçire, "Sayın Bakanımız, Toprak Mahsulleri Ofislerine bu konuda talimat vermiş. Altyapı çalışmalarını başlatmışlar. Önümüzdeki günlerde inşallah lisanslı depoculuğa gireceğiz. Bugün Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüzden bir arkadaşımız geldi. Onunla bu görüşmeleri yaptık. Resmi Gazetede de yayınlanmış. Bunun altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Şu an için Manisa'mızda iki üç yerde lisanslı depoculuğa kavuşturmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Dedik ki biz çiftçi olarak ülkenin neresinde olursa olsun 24 saat hizmete hazırız dedik. Yeter ki çiftçimiz için hayırlı olsun dedik. Tabii ki hep şunu belirtmiştik. Bizim için çiftçilikte, tarım sektöründe, üreten bir sektörde çıkış yolumuz şuydu; Avrupa'da kooperatifleşme başladı, bunun yanında lisanslı depoculuk başladı. Biz kooperatifleşmeye geçemedik, çiftçimiz ne yapacağını ne edeceğini bilemiyor. Lisanslı depoculuğa geçemedik ne yapacağımızı bilemiyoruz. İşte bizim çıkış yollarımızdan bir tanesi buydu. İnşallah bununla adımı atmış olacağız. İnşallah bundan sonra tarım sektörümüzde bu yaygınlaşacak. Elimizden gelen çalışmayı yapacağız" diye konuştu.



"Depodaki ürün kredisi olacak"



Lisanslı depoculuğun üreticiye ne gibi faydaları olduğunu da anlatan Kaçire, şunları söyledi:



"Üreticimiz malını üretip de malını depoya götürdüğü an depodan onun eline bir belge verilecek. Belgede üreticinin ne kadar ürünü olduğu ve depoya bıraktığı gösterilecek. Bu belge aynı zamanda bir kredi limiti gibi, çek gibidir. Bununla Ziraat Bankasından alışveriş yapabilir, o kartla gübresini, tohumunu alabilir, banka borçlarını kapatabilir bir taraftan da malı lisanslı depoculukta değerlendirilir. Onun için çiftinin tüccarın elinde kalma gibi bir olasılığı da ortadan kalkmış olacak. Çiftçi kendi ürününü kendi kurumu ile değerlendiriş olacak. Bir de o an için ihtiyaç olan, lazım olan ekonomisine de oraya yatırmış olduğu ürünü teminat olarak da istediği yerde kullanabilecek."



Manisa'da lisanslı depoculuğun bulunmadığını ve bunun için altyapı çalışmalarına başlandığını kaydeden Kaçire, Aydın, Denizli gibi illerde bunun başladığını ancak yaygın ve yeterli olmadığını da sözlerine ekledi. - MANİSA