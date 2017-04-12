Bakan Ağbal: Yeni Vergi Yapılandırma Başvuruları Mayısta Başlayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, üzerinde çalıştıkları yeni vergi yapılandırmasına ve esnafa Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ile verilen sıfır faizli krediye ilişkin detayları paylaştı. Ağbal, ekonomiye kredi kanalından önemli destekler verdiklerini belirterek, "Ekonomik büyümeyi destekleyecek en önemli faktörlerin başında kredi hacmi geliyor. 2016 yılı itibarıyla kredi hacminde meydana gelen yavaşlama ister istemez ekonomik büyümeyi sınırlandırıyordu. Burada çok önemli bir mekanizmayı devreye soktuk" dedi.

"250 MİLYAR LİRA KREDİ TEMİNATI İMKANI GETİRDİK"

Ağbal, "Kredi Garanti Fonu üzerinden işletmelerimize yaklaşık 250 milyar lira tutarında kredi teminatı imkanı getirdik. Dün itibarıyla geldiğimiz noktada Kredi Garanti Fonu üzerinden 157 bin firmaya 114 milyar lira tutarında kredi bu sistem dahilinde kullandırılmış oldu. Son haftalarda hızlanan kredi garanti fonu kullandırımı önümüzdeki aylara ilişkin bizi ümitlendiriyor. Bu rakamların hızlı şekilde hedef olan 250 milyar liraya doğru gideceğini görüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"186 BİN KOBİ KOSGEB KREDİSİ ALDI"

KOSGEB kredisi kapsamında da 5 milyar liralık nakdi piyasaya sunduklarını belirten Ağbal, "KOBİ'lerin krediye ulaşımını sağlamak amacıyla KOSGEB üzerinden yaklaşık 500 bin işletmeyi hedefleyen bir kredi paketine uygulamaya koyduk. Dün geldiğimiz nokta itibarıyla yaklaşık 186 bin KOBİ bu kapsamda KOSGEB kredisini aldı. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyar liralık nakdi piyasaya vermiş olduk. Bankalarda bekleyen talepleri dikkate aldığımızda 241 bin sayısına bugünden ulaştığımızı görüyorum" diye konuştu.

Ağbal ayrıca 2017'nin ilk çeyreğinde arka arkaya gelen hemen hemen bütün göstergelerde ekonomiye ilişkin olumlu trendin devam ettiğini de belirtti.

Ağbal, "Ticaret canlanmaya başladı, üretimde çarklar tekrar dönmeye başladı. İhracat tarafında bizi sevindiren çok güzel gelişmeler var. Avrupa başta olmak üzere ihracatımız çok güzel gelişmeler kaydediyor" dedi.

"SGK BORCU OLANLAR DA FAYDALANACAK"

"Yeni yapılandırma geçen sene yapılan ile aynı kapsamda olacak" diyen Ağbal, "Mayıs ayında başvuruları almaya başlayacağız. Yeni yapılandırmada SGK prim borcu olanlar da faydalanacak" diye konuştu.

Ağbal önceki gün yaptığı açıklamada 7 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiren yeni bir yapılandırmaya gideceklerini açıklamıştı. Ağbal yeni yapılandırmadan 2016 Temmuz ayından 2017 yılı Mart ayına kadar vergi borçlarını ödemeyenlerin de yararlanabileceğini ifade etmişti.