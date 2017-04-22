Ayvalık'ta Sağlık Bakanlığı Bisiklet Coşkusu

Sağlık Bakanlığı tarafından hediye edilen bin 800 bisiklet Ayvalık Belediyesi tarafından öğrenciler ve sporculara dağıtıldı.



Ayvalık Belediyesi'ne ait eski Kırlangıç fabrikası bahçesinde düzenlenen bisiklet dağıtımı töreni, Zeytin Çekirdekleri Müzik Topluluğu'nun konseriyle başladı. Ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.



Dağıtım töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, sağlıklı yaşam amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdikleri bisiklet yolları düzenlemelerine ek olarak 25 ayrı noktaya bisiklet parkı yapacaklarını söyledi.



Bundan sonra kendisinin de bisiklete bineceğini ifade eden Gençer, "Bisiklet demek temiz enerji demek. Bisiklet demek sağlık demek. Bisiklet demek doğayı sevmek demek. Bu yüzden de sağlıklı yaşam için bisikletlerimizi kullanalım." dedi.



Bisiklet dağıtım töreninin aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin başlangıcı olduğunu aktaran Gençer, Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bu bayramın dünyada sadece Türkiye'de kutlandığını hatırlatarak tüm çocukların bayramını kutladı.