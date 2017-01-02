Aykut Kocaman'ın Önemli Futbolcusu Skubic'i, Valencia İstiyor

Süper Lig'in geçen sezonki flaş ekiplerinden Konyaspor bu sezona yavaş bir giriş yapsa da bir oyuncusu La Liga'nın köklü kulübünün gözünden kaçmadı.

Radyospor'un Anadolu Ateşi programında konuşan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Süper Lig gündeminde pek karşılaşmadığımız bir gelişmeyi açıkladı.

BAŞKAN: VALENCIA İSTİYOR

Şan katıldığı programda yeşil-beyazlı ekibin Sloven sağ beki Nejc Skubic'e La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın talip olduğunu belirtti. Henüz masada resmi bir teklif bulunmadığını söyleyen Şan, Valencia'nın menajerler aracılığıyla bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden ekimize ulaştığını söyledi.

100 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Skubic geçtiğimiz yılın Ocak ayında Slovenya'nın Domzale kulübünden 100 bin Euro'ya transfer edilmişti.

Geçen sezon 50, bu sezon 25 maça çıkan istikrarlı oyuncu hem istikrarlı oyunuyla parladı hem de 3 gol, 6 asistle skora katkı yaptı.