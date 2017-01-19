Asimder'den Danimarka Parlamentosuna Tepki

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Danimarka Ankara Büyükelçiliğine mektup yazarak, Danimarka Parlamentosunda 19 Ocak günü genel kurulda sözde Ermeni soykırım tasarısının görüşülecek olmasına tepki gösterdi.



ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni lobisinin yalanlarına devam ettiğini belirterek, "Bu kez yalanlarına Danimarka Parlamentosunu alet eden faşist Ermeni lobisi, hazırladıkları uyduruk sözde soykırım tasarısını parlamentoda gurubu bulunan Birlik Listesi (Enhedslisten), Liberal İttifak (Liberal Alliance) ve Altrenativet partileri tarafından gündeme getirilmek istenmektedir. Bu partiler Ermeni lobisi tarafından maddi veya oy konusunda teklifler sunarak iştahlarını kabartarak, bu tasarının parlamento gündemine getirmelerine sebep olmuştur. Danimarka yönetimi bu tür geçici oyunlara kapılıp oyuna gelmemeliler, aksi taktirde Türkiye gibi bölgesinde güçlü bir ülkenin dostluğunu kaybedecektir. Böyle uyduruk her tarafı yalandan dolu yaşanan tarihin dışında uyduruk bir tarihle hazırlanan sözde Ermeni soykırım tasarısının değerlendirmesi; parlamentoların, siyasetçilerin işi olmadığını, bu konuda tarihçilerin inceleyip karar verecekleri konulardır" dedi.



Yalan makinesi haline dönüşen faşist Ermeni lobisinin halen düşmanlık gütmeye devam ettiğini belirten Gülbey, "Avrupa ülkelerinin Haçlı zihniyeti içerisinde duygusal davranarak yaşanmış dünya tarihine ihanet ederler. Bu parlamentolar hiçbir tarihi bilgiye sahip olmadan sadece önlerine getirilen yalanla dolu soykırım tasarısına sadece bir el kaldırarak onaylamak yeterlimi? Bir milletin geçmişini karalayıp geleceği hakkında karar vermek bu kadar kolay mı? Dürüstlükten, vicdandan ve insani ahlaktan her fırsatta dem vuran ülkemize bu konularda Avrupa Parlamentosu (AP) da yaptırımlar içeren raporlar hazırlayan Avrupa, haksızlığa uğrayan bir Müslüman ülkeye sıra gelince gözleri kör, dilleri lal, vicdanları da köreliyor mu?" şeklinde konuştu.



Gülbey, Avrupa'nın artık gözünü açması ve bu yalanlara inanması gerektiğini, ortak bir tarih komisyonu kurularak, Türkiye - Ermenistan dışında üçüncü ülkelerinde katılacağı bir tarih komisyonu kurulması ve iki ülkenin de arşivlerini hiçbir belgenin saklı kalmayacağı şekilde incelenmesi hususunda Danimarka Ankara Büyükelçiliğine bir mektup yazdıklarını belirtti. - IĞDIR