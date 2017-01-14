Arda, Las Palmas'a Gol Atarak Bir Sezonda En Çok Gol Atma Rekorunu Kırdı

Arda Turan Barcelona formasıyla bu sezon 12. golünü atarak resmi maçlarda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna ulaştı.

Arda, Las Palmas'a Gol Atarak Bir Sezonda En Çok Gol Atma Rekorunu Kırdı

Barcelona, La Liga'nın 18. haftasında sahasında Las Palmas'ı ağırladı. Arda attığı golle rekorunu geliştirdi.

SUAREZ İKİLEDİ

Camp Nou'daki maçta gol perdesini 14. dakikada Luis Suarez açtı. İlk yarısı 1-0 biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında 4 gol birden vardı.Messi 52'de farkı 2'ye çıkardı.Luis Suarez 57'de kendisinin 2 takımının 3. golünü attı.

ARDA REKORUNU GELİŞTİRDİ

Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye Arda Turan çıktı ve skoru 4-0'a getiren golü attı.
Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla 12. golünü atarak resmi maçlarda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna ulaştı.

Arda, 2008/09 ve 2009/10 sezonlarını Galatasaray formasıyla 11'er golle tamamlamıştı.

Atletico Madrid'de en golcü sezonunu 2013/14 sezonunda 9 gole ulaşan milli golcü, Katalan ekibinde henüz 18. haftadabu rakamları geride bırakmayı başardı.

Maçın skorunu ise Aleix Vidal 80. dakikada attığı golle 5-0 olarak tayin etti.

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