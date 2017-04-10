Alman Çift Bisikletle Dünya Turunda

Almanya'dan bisikletle dünya turuna çıkan Alman çift, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.



Dominic ve Marilena Hahn çifti, 23 Eylül 2016'da Almanya'nın Stuttgart şehrinden Moğolistan'a gitmek üzere çıktıkları turda, Hanönü ilçesine geldi.



Dominic Hahn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin biyoloji öğretmeni olduğunu, marangoz olan eşi Marilena ile 3 yıldır evli olduklarını söyledi.



Eşi ile tek bisikletle Moğolistan'a gitmek istediklerini belirten Hahn, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldiklerini, buraya kadar 3 bin 831 kilometre pedal çevirdiklerini anlattı.



Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu dile getiren Marilena Hahn da yollarda birçok insanla tanışıp, güzel maceralar yaşadıklarını kaydetti.



Farklı ülkeleri, şehirleri görmek, farklı kültürleri tanımak amacıyla yola çıktıklarını bildiren Hahn, Gürcistan, Ermenistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Rusya üzerinden Moğolistan'a gitmek istediklerini söyledi.



Zaman ve şartlar uygun olursa Çin'e de gitmeyi düşündüklerini belirten Marilena Hahn, Moğolistan'a kadar 15 bin kilometre pedal çevireceklerini ifade etti.



Hanönü ilçesinde bir süre mola veren Alman çiftle sohbet eden vatandaşlar, çeşitli ikramlarda da bulundu. Çift, daha sonra yoluna devam etti.