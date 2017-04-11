Ali Ağaoğlu'nun 'Evime Gelsin' Dediği CHP'li Vekilden Zehir Zemberek Sözler

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, "Kadınlar benim malımdır" dediği için suç duyurusunda bulunduğu işadamı Ali Ağaoğlu'nun, "Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum" sözlerine tepki göstererek, "Haysiyetten, şereften, onurdan yoksun kişiye 16 Nisan tarihinden sonra haddini bildireceğim" dedi.

ALİ AĞAOĞLU "EVİME BEKLİYORUM" DEYİNCE TARTIŞMA ALEVLENDİ

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, BBC için hazırlanan belgeselin çekimi sırasında kameraya takılan kadın çantaları için "Çantalar değil ama kullananlar benim malım" diyen işadamı Ali Ağaoğlu hakkında kadınlara hakaret ettiği ve anayasal suç işlediği gerekçesiyle 3 Nisan tarihinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından Ağaoğlu'nun "Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum" sözleri tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

"16 NİSAN'DAN SONRA AĞZINDAN ÇIKANI BİN KERE DÜŞÜNECEK"

Referandum çalışmaları kapsamında Siirt'te bulunan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Ağaoğlu'nun kendisinin en son gündem maddesi olduğunu söyleyerek, "Beni aramayan kadın örgütü kalmadı. Herkes yanımda olduğunu söyledi. Böyle bir insanın kadınları aşağılayıcı tavırlarını anlamıyorum. Ancak benim gündemimde halkım var. Şu anda referandum çalışmalarını sürdürüyorum. Ağaoğlu'dan daha önemli işlerim var. Ona en iyi cevabı 16 Nisan tarihinden sonra vereceğim. 16 Nisan tarihinden sonra ağzından çıkanı bir kere değil, bin kere düşünmüş olacak. Haysiyetten, şereften, onurdan yoksun kişiye 16 Nisan tarihinden sonra haddini bildireceğim. Zaten bir kere anayasal suç işledi, şimdi suçuna bir suç daha eklemiş oldu. Anadolu'da bahçelerde otlayan büyükbaş hayvanlar mal olarak kabul edilir. Şimdi ona tavsiyem nereden geldiği belli olmayan paralarla o bahçesinde malları otlatsın. Sonra eğer bir söyleyeceği varsa ve cesursa TBMM'ye gelerek benim yüzüme söylesin. Ağzının payını fazlasıyla 16 Nisan tarihinden sonra alacak" diye cevap verdi.