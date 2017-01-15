Alanya 1. Yol Bisikleti Yarışı Tamamlandı

Alanya Belediyesi ve Cartier Tour tarafından düzenlenen Alanya 1. Yol Bisikleti Yarışı Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya, Çin, Azerbaycan'dan 136 sporcunun katılımıyla yapıldı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile protokol üyeleri Atatürk Anıtı önündeki yarış öncesi, bisiklet sürdü. Atatürk Anıtı önünde halk bisiklet sürüşü startı verilmesinin ardından Alanya Belediyesi ve Cartier Tour 1. Yol Bisikleti Yarışı başladı. 100'ü yabancı 136 sporcunun ter döktüğü yarışta 9250 metre uzunluktaki parkurda büyük erkekler 12 tur, büyük kadınlar, genç erkekler ve kadınlarda 8 tur yarıştı.



Kadınlarda Nahirna, erkeklerde Batuhan Özgür ipi göğüsledi



Yarış sonunda büyük kadınlarda Ukrayna National takımından Anna Nahirna birinci, aynı takımdan Viktoria Aliesieieva ikinci Kazakistan Astana Women takımından Natalya Safutfdinova üçüncü oldu.



Büyük Erkeklerde ise Torku Şeker takımından Batuhan Özgür birinci, Kazakistan'ın Astana Track takımından Sultan Murat Mirazliyev ikinci ve aynı takımından Asszlkhan Turar üçüncü oldu.



Genç kadınlarda ise Sakarya takımından Şuranur Topçu birinci, Dilara Gül ikinci ve Yasemin Can üçüncü olurken genç erkeklerde ise Astana Junior takımından İvan Zitsev birinci, Goban Azen ikinci ve İagon Shtein üçüncü oldu.



Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, TBF Asbaşkanı Tevfik Erdoğdu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Kırmızı, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur verdi. 9250 metre uzunluktaki parkurda büyük erkekler 12 tur, büyük kadınlar, genç erkekler ve kadınlarda 8 tur yarıştı. - ANTALYA