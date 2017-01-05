Aile Öyküsü Olanlar Göz Tansiyonuna Dikkat!

Urartu Göz Merkezi doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Kutlay Tufan, halk arasında göz tansiyonu ya da karasu olarak adlandırılan glokom hastalığına karşı özellikle aile öyküsü olan kişileri uyardı.



Genel anlamda genetik olan glokom hastalığının son derece sinsi bir şekilde ilerlediğini söyleyen Op. Dr. Ali Kutlay Tufan, "Glokom, doğuştan itibaren her yaşta görülebilen özellikle aile öyküsü olan ve ileri yaştaki vatandaşlarda daha sık görülen dünyada ikinci sırada yer alan önlenebilir körlük sebebidir. İlerleyici özelliğe sahip olan bu hastalık kalıcı görme yetisinin yitirilmesine kadar gidebilen sinsi bir göz hastalığıdır. Genelde bu hastalarımızda tanı tesadüfen yapılan muayenelerde konulmaktadır. Çünkü hastalık yüzde 90 oranında belirgin bir bulgu yada semptom göstermemektedir" dedi.



"Glokom'da doğru tanı hayati önem arz ediyor"



Glokomun da normal tansiyon gibi tedavi ve takibinin ömür boyu devam ettiğini vurgulayan Dr. Tufan, "Bu hastalıkta da kesin tanı konulduktan sonra normal tansiyon gibi ömür boyu devam eden tedavi uygulanmaktadır. Onun için özellikle doğru tanı hayati önem arz etmektedir. Aksi takdirde yanlış tanı konulması gereksiz yere ömür boyu ilaç kullanımına neden olacağı gibi doğru tanının da gecikmesine ve geri dönüşü olmayan görme kaybına sebep olabilmektedir"şeklinde konuştu.



"Siz de glokom olabilirsiniz!"



Glokom hastalığında en önemli sorunun tanı konulmaması olduğunun altını çizen Dr. Tufan, "Hastalığın dünya ortalamasına bakıldığında Türkiye'deki oranının olağan olduğunu söyleyebiliriz. Ancak buradaki asıl sorun tanı konulamayan hastaların oranıdır. Herhangi bir belirtisi olmadığı için hastalarımız uzun süre bu hastalıkla yaşanabilmektedirler. Ancak bu hastalık tedavi edilmediği süre içerisinde göz sinirlerinin tahribatına yol açmakta ve görme kaybına bir adım daha götürmektedir" diye konuştu.



İşte göz tansiyonunu tetikleyen sebepler



Hastalığı tetikleyen sebeplere de değinen Op. Dr. Ali Kutlay Tufan şu uyarılarda bulundu:



"Hastalığı tetikleyen sebeplerin yüzde 90 oranında genetik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak küçük bir kısmında daha önce geçirilmiş travma üveyt denilen göz hastalıkları yine gözde yaşanan bazı cerrahi müdahaleler glokom'u tetikleyebilir."



Ailesinde göz tansiyonu öyküsü olanlar dikkat!



Birçok göz hastalığında olduğu gibi glokomda da düzenli kontrollerin son derce önemli olduğuna işaret eden Dr. Tufan, "Düzenli göz kontrolleri birçok hastalıkta erken tanı konulmasında önemli olduğu gibi göz tansiyonunda da çok önemlidir. Ayrıca özellikle ailesinde göz tansiyonu öyküsü olan hastalar mutlaka kontrol amaçlı bir hekime başvurmalıdırlar. Teşhis konulduktan sonra ise mutlaka kontrollerine zamanında gelmeleri ve doktor bilgisi dışında hiçbir şekilde ilaç kullanmaması, ilacını kendi kendine değiştirmemesi yada kesmemesi gerekmektedir" diye konuştu.



Urartu göz merkezinde üç adımda göz tansiyonu tedavisi



Urartu Göz Merkezi olarak üç adımda tedavi yöntemi uyguladıklarını anlatan Op. Dr. Ali Kutlay Tufan, "Birincisi ilaç tedavisi ikicisi bazı hastalarımıza uygulayabildiğimiz glokom laser tedavisi ve son olarak da özellikle göz tansiyonu ilaçlara rağmen düşmeyen hastalarımız cerrahi tedavi yöntemini uygulamaktayız" ifadelerini kullandı. - VAN