Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 2017 Adli Yılı Açılış Töreni, Fransa'nın Strazburg kentinde üye ülkelerin yüksek mahkeme başkanları başta olmak üzere 300'den fazla yüksek yargı mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.



Strazburg'daki AİHM binasında yapılan törende, terörle mücadelenin yanı sıra sığınmacılarla ilgili "uluslararası hukuk prensibi olarak geri gönderme yasağı ve yasağın uygulanmasında mahkemelerin rolü" konuları ele alındı.



AİHM Başkanı İtalyan Yargıç Guido Raimondi, törenin ardından verilen davette yüksek mahkeme başkanları ve bazı ülkelerin temsilcilerini ağırladı.



Törene Türkiye'den Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de katıldı. Arslan, Strazburg'da ayrıca Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir araya geldi.



"Terörden en çok mağdur olan ülkelerden biriyiz"



Yargıtay Başkanı Cirit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AİHM 2017 Adli Yılı Açılış Töreni ile Strazburg'daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



AİHM'nin adli yıl açılış törenlerinin gelenek haline geldiğini kaydeden Cirit, bu kapsamda geçen senenin konusunun terör olduğunu hatırlattı.



Bu yıl açılış töreninin gündeminin yine terör suçları, terörle mücadele, teröristlerin engellenmesi ve sığınmacılarla ilgili geri göndermeme olarak belirlendiğini aktaran Cirit, "Tabii uzun yıllardan beri hem terör hem de göçmen sorunu nedeniyle bu işin tarafı olan, mağduru olan bir ülke Türkiye. Biz de bu konuda düşüncelerimizi ifade ettik. 50 yıldan beri gerek ideolojik terör gerek etnik terör en son da 15 Temmuz tarihinde gerçekleşen bir darbe girişiminin arkasından terörden en çok mağdur olan ülkelerden biriyiz." dedi.



"Bize sığınanı geri çevirmeyiz"



Cirit, AİHM'nin bu yılki açılışta tema olarak belirlediği geri gönderme yasağı uygulaması ve genel olarak göçmenler konusunda Türkiye'nin karnesini iftiharla paylaştıklarını dile getirdi.



Türkiye'nin kendisine sığınan insanları geri çevirmeyen bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayan Cirit, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün biz Türkiye olarak Suriyeli, Afgan veya değişik milletlerden milyonlarca göçmene kapımızı açtık. Bunları bugün anlattık, bilinmesini istedik. Diğer taraftan Yargıtay olarak bu konudaki düşüncelerimizi bir tebliğ, makale şeklinde kitapçık halinde bastırıp buradaki tüm üye ülkelerin temsilcilerine dağıttık. Göçmenler ve sığınmacılarla ilgili hukuki düzenleme ve uygulamalar konusunda Türkiye örnek oldu. Gerçekten dünya üzerinde sığınanlara kucak açma noktasında Türkiye'nin gösterdiği bu alicenaplığa hiçbir dünya insanının ve dünya ülkesinin kayıtsız kalmayacağına inanmaktayım. Biz gerçekten 2013 yılında yapmış olduğumuz yasayla birlikte Avrupa standartlarının çok daha üzerinde bir yasamız var. Bu yasa şu anda uygulanmaktadır. Şu anda 12 bin kişiyle ilgili Türkiye'de geri iadeyle ilgili sığınma merkezlerimiz var. Bunların fiziksel koşulları son derece iyidir. Dünyadan da bu konuda takdir almaktayız."



"KHK ile komisyonların kurulması burada takdirle karşılandı"



Cirit, törende AİHM Başkanı Raimondi'nin, Türkiye'nin maruz kaldığı 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle ilgili konular hakkında olumlu ifadeler kullandığı bilgisini de paylaştı.



Raimondi'nin konuşmasını takdirle dinlediklerini belirten Cirit, "Türkiye'de geçtiğimiz hafta Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile komisyonların kurulması burada oldukça takdirle karşılandı. Yargıtay olarak Genel Sekreterimiz, Daire Başkanımız, bütün heyetimizle Sayın Raimondi, Genel Sekreterleri ve Türk yargıcımız AİHM Başkan Vekili Sayın Karakaş ile görüşme imkanı oldu. Bu konuların hepsiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Son derece olumlu, yapıcı bir görüşme oldu." diye konuştu.