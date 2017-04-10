Adebayor Uzun Aradan Sonra Hat-trick Yaptı

Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor uzun bir aranın ardından hat-trick yaptı.

Adebayor Uzun Aradan Sonra Hat-trick Yaptı

33 yaşındaki golcü en son Real Madrid'de kiralık olarak oynadığı dönemde 8-1 kazanılan Almeria maçında 3 gol birden atma başarısı göstermişti. (21 Mayıs 2011)

Maça ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu 31, 52 ve 73. dakikalarda rakip fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan Adebayor'un bu hat-trick'iyle birlikte 6 yıl aranın ardından ilk kez bir futbolcu Galatasaray'a karşı hat-trick yaptı.

Son olarak 13 Mart 2011'de Ankaragücü forması giyen Stanislav Sestak sarı kırmızılı ekibe karşı hat-trick yapmıştı.

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Emmanuel Adebayor, Sarı Kırmızılılar, Galata Saray, Galatasaray, Real Madrid, Ankaragücü, Başakşehir, 21 Mayıs, 13 Mart, G.Saray
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