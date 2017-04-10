Adebayor Uzun Aradan Sonra Hat-trick Yaptı

33 yaşındaki golcü en son Real Madrid'de kiralık olarak oynadığı dönemde 8-1 kazanılan Almeria maçında 3 gol birden atma başarısı göstermişti. (21 Mayıs 2011)



Maça ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu 31, 52 ve 73. dakikalarda rakip fileleri havalandırmıştı.



Öte yandan Adebayor'un bu hat-trick'iyle birlikte 6 yıl aranın ardından ilk kez bir futbolcu Galatasaray'a karşı hat-trick yaptı.



Son olarak 13 Mart 2011'de Ankaragücü forması giyen Stanislav Sestak sarı kırmızılı ekibe karşı hat-trick yapmıştı.