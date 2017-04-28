ABD, Türkiye'ye Roket Yağdıran PYD'lileri Korumak İçin Tel Abyad'a Zırhlı Birlikler Gönderdi

PKK/PYD'nin Türkiye'ye karşı tehditlerini artırmasının ardından TSK Salı gecesi Sincar ve Karakoç'ta PYD üslerini vurmuş, operasyonda 70 terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonun ardından son iki gündür Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurları tarafından Türkiye'ye 20'ye yakın saldırı düzenlendi.

Özellikle Akçakale'nin hemen karşısındaki Tel Abyad'dan YPG'liler üst üste hava saldırısı düzenledi.

PYD'nin havanlı saldırılarına karşı Türk askerinin top atışları yaparak karşılık vermesiyle çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, bölgeden bugün skandal görüntüler geldi.

ABD ZIRHLI BİRLİKLERİ PYD'NİN İMDADINA YETİŞTİ

Türkiye'nin kararlı operasyonları, topçu ve obüs birliklerinin seri atışlarıyla köşeye sıkışan teröristler, koalisyon güçlerinden yardım istedi.

ABD de, bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve ağır silah sevk etti.

ABD bayrağı çekilmiş zırhlı araçların Tel Abyad'a gittiği ve Türkiye sınırında devriye gezdiği anların görüntüsü ise, bölgedeki teröristler tarafından kameraya kaydedilerek internetten yayınlandı.

TEL ABYAD'DAN AKÇAKALE'DEKİ KARAKOLA HAVAN MERMİSİ ATILMIŞTI

Öte yandan, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine bağlı Tekçe Sınır Karakolu bahçesindeki bir tanka, PYD kontrolündeki Tel Abyad bölgesinden atılan havan mermisinin isabet ettiği iddia edildi. Saldırı sonrasında sınır birlikleri tarafından havanın ateşlendiği bölge tespit edilerek, anında karşılık verildiği bildirildi. Olayda bir asker yaralanırken, çatışmalarda YPG'li 3 terörist de öldürülmüştü

ABD, daha önce de El Bab operasyonu sonrası Türk askerinin Menbiç'e yönelmesiyle bölgedeki terör örgütü YPG'ye zırhlı araçlar gönderek kalkan oluşturmuştu.