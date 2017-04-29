ABD'nin Sınıra Konuşlandırdığı Zırhlılar Arasında YPG Flaması!

ABD ordusu, terör örgütü PYD/YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Türkiye sınırına çok yakın bir mesafeye zırhlı araçlarını konuşlandırdı. ABD zırhlılarının, YPG bayrağı taşıyan araçlarla birlikte aynı konvoyda görüntülendi.

TSK, BÖLGEYİ TOP ATIŞINA TUTMUŞTU

Türkiye sınırına birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Derbesiye köyü, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından topçu atışına tutulmuştu. ABD zırhlılarının, YPG bayrağı taşıyan araçlarla birlikte sınır hattında konvoy şeklinde hareket etmesi Reuters ve Associated Press gibi uluslararası haber ajansları tarafından görüntülendi.

''SINIR ALANLARI DA BİZİM HAREKET ALANLARIMIZA DAHİL''

Pentagon Sözcüsü Albay Davis, günlük basın brifinginde konuya ilişkin, "Suriye'nin kuzeyinin tamamında ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri ile hareket eden ABD askerleri var. Sınır alanları da bizim hareket alanlarımıza dahil." dedi.

Ancak Sözcü, bunun, "PYD/PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarına TSK'nın karşılık vermesini engellemek üzere yapılıp yapılmadığı" sorusuna ise yanıt vermekten kaçınmıştı.