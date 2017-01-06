ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentiyi Karşılamadı

ABD'de tarım dışı istihdam aralıkta ayında 156 binle beklentinin altında arttı, işsizlik oranı ise beklenti paralelinde yüzde 4,7'ye yükseldi. Ayrıca, ülkede saatlik ücretler son 7 yılın en yüksek artışını gösterdi.





ABD Çalışma Bakanlığı'nın aralık istihdam raporuna göre, tarım harici sektörler 2016'nın son ayında 156 bin Amerikalı'ya iş imkanı sağladı. Küresel yatırımcıların dikkatle izlediği veriye ilişkin piyasa beklentisi 175 bin seviyesindeydi.





Raporda, ayrıca kasım verisinin 178 binden 204 bine ve ekim ayı tarım dışı istihdam verisinin 142 binden 135 bine revize edildiği bildirildi. Son 3 aylık ortalama istihdam artışı ise Aralık 2016 itibarıyla 165 bine geriledi.



İşsizlik oranı yüzde 4,7'ye çıktı





Rapor, ayrıca ABD'de işsizlik oranının kasımda önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 4,7'ye yükseldiğini ortaya koydu. İşsizlik oranı böylece beklenti doğrultusunda gerçekleşmiş oldu.





Aralıkta iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 ve haftalık ortalama çalışma saati 34,4 ile önceki ayki seviyesini korudu.





Diğer taraftan, Fed'in enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler aralıkta aylık yüzde 0,4 artarak beklentileri aştı. Yıllık bazda yüzde 2,9'a ulaşan ücret artışı böylece 2009'dan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.





Analistler, yavaşlayan istihdam artışını iş gücü piyasasının tam istihdama yaklaşmasına dayandırırken, ücretlerdeki hızlı yükselişin enflasyonist baskılara neden olabileceği öngörüsünde bulunuyor.





Bu arada, aralık ayı istihdam raporu, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama yönetiminde açıklanan son rapor oldu. Ocak ayı istihdam raporu, 3 Şubat 2017'de 45. Başkan Donald Trump yönetiminde açıklanacak.



Dolar değer kazandı, petrol ve altın geriledi





Küresel piyasalar, ABD istihdam verilerini fiyatlarken, dolar başlıca rakipleri karşısında değer kazandı.

Verilerin ardından uluslararası döviz piyasalarında, avro/dolar paritesi 1,0586'dan 1,0546'ya gerilerken, sterlin/dolar 1,2365'ten 1,2340'a indi. Dolar/yen paritesi 116,02'den 116,63'e yükselirken, dolar/TL paritesi ise 3,6192'den 3,6320'ye çıkarak rekor kırdı.





Diğer taraftan, altının ons fiyatı 1.177 dolardan 1.172 dolara gerilerke, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,37'den yüzde 2,38'e yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise verileri takiben 57,32 dolardan 57,02 dolara indi.





Avrupa borsaları ise ABD istihdam verilerinin ardından İngiltere hariç negatif seyrini koruyor. New York borsasının ise yaklaşık yarım saat sonra alış ağırlıklı açılması bekleniyor.