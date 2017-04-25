AB'de 20-64 Yaş Grubunda İstihdam 9 Yılın Yükseğinde

Avrupa Birliğinde (AB) geçen yıl 20-64 yaş grubundaki nüfusun istihdam oranı, hem 2015'e hem de daha önce en yüksek seviyenin kaydedildiği 2008'e kıyasla daha yüksek gerçekleşti.



Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı 2016 yılı Avrupa İşgücü Anketi'nin sonuçlarına göre, 28 üye ülkeden oluşan AB'de 20-64 yaş grubundaki kişilerin istihdam oranı 2016 yılında yüzde 71,1 ile yeni bir yüksek seviyeye ulaştı.



Söz konusu yaş grubundaki istihdam böylece, 2015 yılındaki yüzde 70,1'den ve en son rekor seviyenin kaydedildiği 2008'deki yüzde 70,3'ten yüksek gerçekleşti.



Hem erkekler hem de kadınlar için istihdam oranında artış eğilimi gözlendi. Erkeklerde istihdam oranı 2016'da 76,9'a çıkarak, 2015'deki 75,9'u geçti ancak yine de 2008 deki 77,8 seviyesinin altında gerçekleşti. Kadınlarda ise istihdam oranı 2010'dan beri sürekli artarak 2016'da 65,3'e ulaştı.



7 ülke Avrupa 2020 istihdam hedefine ulaştı



"Avrupa 2020" stratejisi kapsamında 2020 yılına kadar AB'de 20-64 yaş grubunda en az yüzde 75'lik istihdam hedefleniyor. Üye devletlerin yedisi Avrupa 2020 istihdam hedefine ulaştı. 2015 yılına kıyasla, 20-64 grubundaki istihdam oranı, 2016'da Lüksemburg dışındaki tüm üye devletlerde neredeyse sabit kaldı.



Bu oran, en fazla Macaristan, Slovakya, Çekya, İspanya, Litvanya ve Malta'da arttı. Ayrıca, pek çok üye devlette kadın ve erkeklerin istihdam oranları önemli ölçüde değişiklik göstermeye devam etti.



Yaşlı nüfus istihdamı da artıyor



Yaşlı çalışanların iş gücüne daha fazla katılımı, Avrupa 2020'nin istihdam stratejisinin hedeflerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda, AB'de 55-64 yaş grubundaki kişilerin istihdam oranı da son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı. Bu oran, 2002'de 38,4 iken 2016'da 55,3'e yükseldi.



2016'da, 15 AB üyesi ülkede 55 ila 64 yaş arasındaki nüfusun yarısından fazlası istihdam edildi. Bu yaş grubunda en yüksek istihdam oranı İsveç'te kaydedilirken, en düşük istihdam oranı ise Yunanistan'da belirlendi.