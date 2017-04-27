28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günü'nün, "İSG verilerinin Toplanması ve Kullanılmasının İyileştirilmesi" temasıyla kutlanacağı bildirildi.



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde tüm dünyada daha ileri adımlar atılması amacıyla gerçekleştirilen farkındalık yaratma kampanyası olduğu ifade edildi.



28 Nisan'ın, aynı zamanda sendikal hareket tarafından dünya çapında İş Kazalarında Hayatını Kaybetmiş ve Yaralanan İşçileri Anma Uluslararası Günü olarak da bilindiği belirtildi.



Bu yılki Dünya İSG Günü'nün temasının, güvenilir iş sağlığı ve güvenliği verisi toplamanın ve kullanmanın önemine dikkat çekmek olduğu vurgulanan açıklamada, her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 2,3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 300 milyondan fazla iş kazasının meydana geldiğinin tahmin edildiği aktarıldı.



Bu tahminlerin, sorunun boyutunu, iş kazalarını, meslek hastalıklarının çalışanlar, aileler ve ekonomiler üzerine etkilerini tam olarak yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İşle ilgili hastalıklar, yaralanmalar ve hastalıkların sonuçlarını ve boyutunu anlayabilmek yanında, sağlıklı ve güvenli iş yerleri için etkin politika ve stratejileri geliştirmek amacıyla daha iyi kalitede ulusal veriye ihtiyaç olduğu açıktır. Çok sayıda ILO İSG Sözleşmesi, güvenilir İSG verisinin toplanması ve kullanılmasının yeni tehlikelerin ve risklerin tespit edilmesi, tehlikeli sektörlerin tanımlanması, önleyici tedbirlerin geliştirilmesi yanında uluslararası, ulusal ve işletme düzeyinde politikaların uygulanması, sistemlerin ve programların geliştirilmesi açısından kaçınılmaz olduğunu kabul etmektedir. Güvenilir İSG verileri öncelikleri belirlemeyi kolaylaştırmakta, aynı zamanda ilerlemeyi ölçmek için gerekli olan temeli oluşturmaktadır."



"Sosyal diyaloğun önemi tartışılmazdır"



ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan da yaptığı açıklamada, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinin, kazalar ve hastalıklar meydana gelmeden önce risklerin tanımlanmasına ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasına bağlı olduğunu kaydetti.



Tehlikeli durumlar ve şüpheli meslek hastalıkları vakalarına yönelik verilerin toplanmasının, önlem alma kültürünün oluşmasında temel öneme sahip olduğunu vurgulayan Özcan, "Güvenilir İSG verisi üretmek için devlet, işçi ve işveren örgütleri arasındaki etkin sosyal diyaloğun önemi tartışılmazdır." ifadesini kullandı.



ILO Genel Direktörü Guy Ryder de açıklamasında, "Doğru veri hayat kurtarmaya yardımcı olacaktır. Bunu öncelik haline getirelim." değerlendirmesinde bulundu.