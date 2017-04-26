+18'lik Filmlerin İranlı Yıldızı Mia Khalifa, Ünlü Futbolcuyu İfşa Etti

Oynadığı cinsel içerikli filmlerle adından söz ettiren İranlı oyuncu Mia Khalifa, Twitter'dan yaptığı paylaşımla futbol dünyasını sarstı.

ÖZEL MESAJI TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Sıkı bir Amerikan futbolu taraftarı olan Mia Khalifa, Ole Miss Rebel'in, Florida State'e 45-34 kaybettiği maçın ardından, takımın oyun kurucusu Chad Kelley'nin Twitter'dan kendisine attığı özel mesajı paylaştı.

"ZAMANINI ANTRENMANDA GEÇİRMEN GEREKİYOR"

Mesajda, ''Beni snap'ten ekle. 5'indeki maçta seni görmek güzel olacak'' yazan Kelly'ye, Mia Twitter'dan "Bana özel mesaj atacağın zamanı, antrenmanda geçirmen gerekiyor..." cevabını verdi.

ÜNLÜ OYUNCUYU İFŞA ETTİ

Chad Kelly'nin takımının yenilmesinin ardından Mia, Chad'le aralarında geçen yazışmayı Twitter hesabından paylaşarak, ünlü futbolcunun antrenmanını aksattığını ifşa etti.