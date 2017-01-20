15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde İki Şerit Kapatıldı

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde trafik akışı tek şeride düşürüldü. Köprüde bu nedenle yoğun bir trafik yaşanıyor.

ÇEKİCİLERLE TRAFİĞE KAPATILDI

Hürriyet'te yer alan habere göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gidiş ve geliş istikametinden güzergah tek şeride düşürüldü. Trafik ekipleri yolun her iki yönünde, ikişer şeridi çekiciler ve polis araçlarıyla trafiğe kapattı. Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEK ŞERİDE DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbul'un iki yakasını bağlayan üç köprüden trafiği en yoğun olanı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde; gidiş ve geliş istikametinden güzergah tek şeride düşürüldü. Trafik ekipleri yolun her iki yönünde, ikişer şeridi çekiciler ve polis araçlarıyla trafiğe kapattı. Yol yaklaşık bir saat kadar tek şerit halinde trafiğe açık kaldı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sonradan yol kapatmanın nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzergah önlemi olduğu ortaya çıktı. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a daha caminin yanındaki kültür merkezine geçti. Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı. Erdoğan çıkışta çevrede bulunan vatandaşlara el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, iş adamı Eray Kapıcıoğlu ve MÜSİAD Başkanı Nail Olpak eşlik etti. Erdoğan Beylerbeyi'nde bulunan çalışma ofisine geçti.