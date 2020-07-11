Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Valladolid Barcelonamaçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, Valladolid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Valladolid Barcelona maçı hangi kanalda? Valladolid Barcelona şifresiz mi?

VALLADOLİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Valladolid Barcelona maçı:

11 Temmuz Cumartesi 20.30'da oynanacak.

VALLADOLİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Valladolid Barcelona maçı Smart Spor ekranlarından yayınlanacak.

VALLADOLİD BARCELONA ŞİFRESİZ Mİ?

Valladolid Barcelona maçı ücretli platform olan Smart Spor'tan yayınlanacak.