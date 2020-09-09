Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Eylül'de yaşananlar!

9 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

9 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

MÖ 479 - Platea Muharebesi gerçekleşti.

1543 - Mary Stuart, daha 9 yaşındayken taç giyerek İskoçya Kraliçesi oldu.

1570 - Lefkoşa Türkler tarafından fethedildi.

1850 - Kaliforniya, 31. eyalet olarak ABD'ye kabul edildi.

1886 - Bern Uluslararası Telif Hakları Konvansiyonu toplandı.

1892 - Jüpiter'in beşinci uydusu olan Amalthea (uydu) bulundu.

1914 - İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı hükümetinin kabul ettiği tüm kapitülasyonları reddetti.

1921 - Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa, bazı komutanlarla Yunan birliklerinin mukavemetinin kırıldığı Polatlı'nın kuzeyindeki Zafertepe'ye gelerek, Yunan Ordusunun durumunu inceledi.

1922 - İzmir'in Kurtuluşu: Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Yunan Ordusu'nu önüne katan Türk Ordusu işgal altında bulunan İzmir'e girdi.

1923 - Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.

1933 - İzmir Enternasyonal Fuarı'nın çekirdeğini oluşturan "9 Eylül Panayırı" ilk defa, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından açıldı.

1940 - Macar ordusu 87 Rumeni ve de 6 Yahudiyi Treznea Katliamı'nda öldürdü.

1945 - Çin-Japon Savaşı (1937-1945) sona erdi.

1948 - Kim İl-sung, Kuzey Kore'nin kuruluşunu ilan etti.

1955 - Türk Hükümeti, 6-7 Eylül Olaylarında zarar gören kişi ve kuruluşlara yardım kararı aldı.

1971 - Boğaziçi Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1974 - 11. Antalya Film Şenliği'nde, Altın Portakal Ödülü'nü Lütfi Ömer Akad'ın Düğün filmi aldı.

1974 - Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali açıldı.

1974 - TRT'nin merkez ve bölge radyolarını birleştirilmesiyle, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo 3 oluşturuldu.

1982 - Türkiye'nin Burgaz Konsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan, Ermeni kişilerce öldürüldü.

1991 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yeniden faaliyete geçti.

1992 - İspanya, Katalonya bölgesinin özerkliğini tanıdı.

1993 - İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) birbirlerini tanımayı kabul etti.

1993 - atv yayına başladı.

1995 - Türkiye Güzeli Yeşim Palandüz, Dünya Güzeli seçildi.

2001 - 12 Dev Adam, Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında ikinci oldu.

2004 - Cakarta'da bulunan Avustralya Büyük Elçiliği'nin dışında bomba patladı, olayda 10 kişi hayatını kaybetti.

2009 - İstanbul'da son 80 yılın en yüksek yağışı yaşandı. Su taşkınları nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirdi, büyük çapta maddi hasar oluştu.

2010 - San Bruno, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir doğal gaz hattı 300 metre yüksekliğinde bir ateş duvarı oluşturarak patladı.

2011 - Dünya'nın en büyük mozaik müzesi olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı.

Doğumlar

214 - Aurelian, Roma İmparatoru (ö. 275)

384 - Honorius, önce Roma İmparatoru, sonra Batı Roma İmparatoru (ö. 423)

1583 - Girolamo Frescobaldi, İtalyan besteci (ö. 1643)

1737 - Luigi Galvani, İtalyan fizikçi (ö. 1798)

1778 - Clemens Brentano, Alman yazar (ö. 1842)

1828 - Lev Tolstoy, Rus yazar (ö. 1910)

1869 - Abdullah Cevdet, Osmanlı siyaset adamı ve düşünür (ö. 1932)

1906 - Ali Hadi Bara, Türk heykeltıraş (ö. 1971)

1908 - Cesare Pavese, İtalyan ozan ve romancı (ö. 1950)

1909 - Arthur Jonath, Alman atlet (ö. 1963)

1913 - Tarık Levendoğlu, Türk sahne tasarımcısı, tiyatro yönetmeni, tiyatro eğitmeni, çevirmen ve fresk ressamı (ö. 1978)

1928 - Sol LeWitt, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (ö. 2007)

1932 - Müşfik Kenter, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2012)

1935 - Demir Özlü, Türk yazar

1941 - Dennis Ritchie, Amerikalı bilgisayar mühendisi (ö. 2011)

1943 - Başar Sabuncu, Türk oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen (ö. 2015)

1959 - Ruhsar Öcal, Türk opera solisti, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1960 - Hugh Grant, İngiliz oyuncu ve film yapımcısı

1961 - Faruk Çaturoğlu, Türk siyasetçi

1965 - Cihat Levent, Türk millî basketbolcu

1966 - Adam Sandler, Amerikalı oyuncu

1967 - Akshay Kumar, Hint-Punjablı oyuncu, yönetmen ve yapımcı

1967 - Anna Malle, Amerikalı porno yıldızı (ö. 2006)

1969 - Özlem Zengin, Türk avukat ve siyasetçi

1970 - Tülay Günal, Türk oyuncu

1972 - George Perez, Amerikalı oyuncu

1974 - Ece Uslu, Türk oyuncu

1975 - Michael Bublé, Kanadalı müzisyen, pop-caz sanatçısı ve oyuncu

1975 - İlker Kızmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1976 - Mick Blue, Avusturyalı porno oyuncusu

1977 - Fatih Tekke, Türk futbolcu

1978 - Arzu Şahin, Türk halk müziği sanatçısı

1979 - Gökçe, Türk şarkıcı

1980 - Michelle Williams, Amerikalı oyuncu

1982 - Welissa De Souza Gonzaga, Brezilyalı voleybolcu

1986 - İbrahim Kendirci, Türk oyuncu

1987 - Alex Song, Kamerunlu futbolcu

1987 - Clayton Snyder, Amerikalı oyuncu

1987 - Gökhan Keser, Türk şarkıcı

1987 - Afrojack, Hollandalı DJ ve prodüktör

Ölümler

276 - Florianus, Roma İmparatoru

1000 - I. Olaf, Norveç Kralı (d. 960)

1087 - I. William, İngiltere Kralı (d. 1028)

1483 - IV. Edward, İngiltere Kralı (d. 1442)

1487 - Çengua, Çin İmparatoru (d. 1447)

1513 - IV. James, İskoç Kralı (d. 1473)

1569 - Pieter Brueghel, Hollandalı ressam (d. 1525)

1830 - Bailey Bartlett, Amerikalı siyasetçi (d. 1750)

1891 - Jules Grévy, Fransız devlet adamı (d. 1807)

1898 - Stéphane Mallarmé, Fransız şair (d. 1842)

1901 - Henri de Toulouse-Lautrec, Fransız ressam (d. 1864)

1941 - Hans Spemann, Alman embriyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1869)

1942 - Tuğbay Şevki Savaşçı, Türk asker ve İstiklâl Savaşı gazisi (d. 1878)

1976 - Mao Zedong, Çin Komünist Partisi'nin kurucusu (d. 1893)

1981 - Jacques Lacan, Fransız psikiyatr (d. 1901)

1983 - Luis Monti, Arjantinli futbolcu (d. 1901

1984 - Yılmaz Güney, Türk yönetmen ve sinema oyuncusu (d. 1937)

1985 - Erkan Yücel, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1944)

1985 - Sırrı Atalay, Türk siyasetçi ve hukukçu (d. 1919)

1995 - Erik Nilsson, İsveç futbolcu (d. 1916)

1997 - Burgess Meredith, Amerikalı oyuncu (d. 1907)

1998 - Semiha Şakir, Türk hayırsever (d. 1905)

2001 - Ahmet Şah Mesut, Afgan askeri lider (d. 1953)

2003 - Edward Teller, Macar asıllı Amerikalı kuramsal fizikçi (d. 1908)

2006 - Mehmet Emin Aga, İskeçe seçilmiş müftüsü (Batı Trakya-Yunanistan) (d. 1932)

2010 - Rauno Mäkinen, Fin güreşçi (d. 1931)