Tarihte bugün ne oldu? 30 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Eylül'de yaşananlar!

30 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 30 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Eylül tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

• 1399 - IV. Henry İngiltere Kralı oldu.

• 1517 - Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti.

• 1520 - Kanuni Sultan Süleyman 10. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

• 1730 - Sultan I. Mahmut tahta çıktı.

• 1791 - Mozart'ın son operası Sihirli Flüt'ün galası Viyana'da yapıldı.

• 1888 - Karındeşen Jack üçüncü kurbanı olan Elizabeth Stride'ı ve dördüncü kurbanı olan Catherine Eddowes'u öldürerek aynı gün iki kişiyi öldürmüş oldu.

• 1930 - İlk Türk sivil pilotlardan Vecihi Bey, kendi yaptığı uçağıyla Göztepe'den Yeşilköy'e uçtu.

• 1956 - Soprano Leyla Gencer, San Francisco'da konser verdi.

• 1960 - Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.

• 1966 - Botsvana, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

• 1978 - Başbakan Bülent Ecevit ilk Köy-Kent uygulamasını Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti köyünde başlattı.

• 1991 - İstanbul metrosu'nun ön tünel inşaatı başladı. Açılışı Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü yaptı.

• 2005 - Danimarka'da Jyllands Posten isimli gazetede Muhammed peygamberi tasvir eden karikatürler yayınlaması üzerine Karikatür Krizi çıktı.

• 2009 - Endonezya'nın Sumatra adasında gerçekleşen depremde 1115 kişi öldü.

DOĞUMLAR

• 1207 - Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, Fars şair (ö. 1273)

• 1775 - Robert Adrain, İrlanda kökenli Amerikalı matematikçi (ö. 1843)

• 1882 - Hans Geiger, Alman fizikçi ve Geiger sayacının mucidi (ö. 1945)

• 1895 - Lewis Milestone, Rus asıllı Amerikalı film yönetmeni (ö. 1980)

• 1905 - Nevill Mott, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1996)

• 1908 - David Oystrah, Rus kemancı (ö. 1974)

• 1917 - Buddy Rich, Amerikalı müzisyen (ö. 1987)

• 1921 - Deborah Kerr, İskoç kökenli İngiliz sinema ve sahne oyuncusu (ö. 2007)

• 1924 - Truman Capote, Amerikalı yazar (ö. 1984)

• 1928 - Elie Wiesel, Romanya doğumlu Yahudi edebiyatçı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 2016)

• 1936 - Sevgi Soysal, Türk yazar (ö. 1976)

• 1936 - Engin Ünal, Türk millî yüzücü

• 1945 - Ehud Olmert, İsrail'in 12. Başbakanı

• 1945 - José Manuel Fuente, İspanyol yol bisikletçisi ve tırmanma uzmanı (ö. 1996)

• 1948 - Semiramis Pekkan, Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı

• 1962 - Frank Rijkaard, Hollandalı teknik direktör ve eski futbolcu

• 1964 - Monica Belluci, İtalyan oyuncu ve eski model

• 1971 - Giancarlo Judica Cordiglia, İtalyan oyuncu ve yönetmen

• 1974 - Daniel Wu, Çin asıllı Amerikalı yönetmen, yapımcı ve aktör

• 1975 - Marion Cotillard, Fransız aktris

• 1978 - Malgorzata Glinka, Polonyalı voleybolcu

• 1979 - Primoz Kozmus, Slovenyalı atlet

• 1980 - Martina Hingis, İsviçreli tenis oyuncusu

• 1985 - Olcan Adın, Türk futbolcu

• 1985 - T-Pain, Amerikalı hip hop, R&B şarkıcısı ve prodüktör

• 1988 - Merve Uygül, Türk kadın basketbolcu

• 1990 - Kim Seung-Gyu, Güney Koreli futbolcu

• 1992 - Ezra Miller, Amerikalı şarkıcı, müzisyen, aktör ve aktivist

• 1992 - Sefa Doğanay, Türk komedyen ve oyuncu

• 1996 - Nico Elvedi, İsviçreli futbolcu

ÖLÜMLER

• 1937 - Miheil Cavahişvili, Gürcü yazar (d. 1880)

• 1942 - Hans-Joachim Marseille, Alman avcı pilotu (II. Dünya Savaşı'nda) (d. 1919)

• 1943 - Franz Oppenheimer, Alman sosyolog ve politik ekonomist (d. 1864)

• 1955 - James Dean, Amerikalı oyuncu (d. 1931)

• 1978 - Ali Nihat Tarlan, Türk edebiyat tarihçisi (d. 1898)

• 1985 - Charles Francis Richter, Amerikalı deprem bilimci ve Richter ölçeğinin yaratıcısı (d. 1900)

• 1985 - Simone Signoret, Fransız oyuncu (d. 1921)

• 1988 - Truong Chinh, Vietnamlı siyasetçi (d. 1907)

• 1990 - Patrick White, Avustralyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1912)

• 1999 - Avni Akyol, Türk eğitimci ve siyasetçi (Millî Eğitim Bakanı ve Kültür Bakanı) (d. 1931)

• 2002 - Göran Kropp, İsveçli otomobil yarışçısı (d. 1966)

• 2003 - Ronnie Dawson, Amerikalı gitarist (d. 1939)

• 2004 - Michael Relph, İngiliz yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1915)

• 2012 - Turhan Bey, Avusturyalı oyuncu ve yapımcı (d. 1922)

• 2013 - Ruth Maleczech, Amerikalı oyuncu (d. 1939)

• 2015 - Göran Hägg, İsveçli yazar (d. 1947)

• 2016 - Mike Towell, İskoç profesyonel boksör (d. 1991)

• 2018 - Kemal İnci, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1933)

• 2018 - Mehmet Uslu, Türk dizi ve sinema oyuncusu (d. 1961)