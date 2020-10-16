Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilimin aşı konusunda önemli gelişmeler gösterdiğini belirterek, "Fakat görünen o ki aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının nisan ayına göre 5 kat artabileceğini söyledi. Avrupa'da 6 milyon olan vaka sayısı 10 gün içinde 7 milyona ulaştı. Günlük vefat sayısı binin üzerinde. Kovid-19, ölüm nedenleri arasında 5'inci sırada. DSÖ'nün endişesi boşa değil." dedi.

Bakan Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, bilim insanlarının aşı konusunda önemli gelişmeler gösterdiğini söyledi.

Dünyadaki aşı gelişmeleri sürecine değinen Koca, şunları belirtti:

"Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Fakat görünen o ki aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının nisan ayına göre 5 kat artabileceğini söyledi. Avrupa'da 6 milyon olan vaka sayısı 10 gün içinde 7 milyona ulaştı. Günlük vefat sayısı binin üzerinde. Kovid-19, ölüm nedenleri arasında 5'inci sırada. DSÖ'nün endişesi boşa değil."

"Avrupa'daki bu tablo ikinci dalga olarak nitelendirilmekte"

Bakan Koca, dünya genelinde ülke ülke bakılınca umut kırıcı bir tablonun söz konusu olduğunu belirterek, Fransa'da 8 kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini hatırlattı.

İspanya ve Hollanda da sosyal hayatta çok yaygın olan bazı eğlence yerlerinin kapatıldığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Almanya dahil bazı ülkelerde katı tedbirler tekrar konuşulmaya başlandı. Bugün gündem somut gerekçelere dayanıyor. Fransa'da dün vaka sayısı 30 bini, İspanya'da 35 bini geçti. Önlem alınmazsa hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kapasite sıkıntısı yaşanacağı belirtiliyor. İtalya'da salgının başından beri bu yana en yüksek rakamlara ulaşıldı. Belçika'da yoğun bakım ünitelerinin kasım ayı itibariyle dolacağı bildirildi. Önceki gün bir günde 21 bin vaka görülen İngiltere'de bazı kısıtlamalara gidildi. Avrupa'daki bu tablo ikinci dalga olarak nitelendirilmekte."

Koca, riskin hem bölgesel hem de mevsimsel şartlar sebebiyle arttığı bugünler de çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık bir ay önce Türkiye genelinde tehdit edici bir yayılım olduğunu hatırlatan Koca, yaptıkları bölgesel müdahaleler, tarama çalışmaları, vaka izolasyonları ve İçişleri Bakanlığının denetimleriyle artışın kontrol altına aldığını ifade etti.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli'ye işaret etti

Bir ay önceye kıyasla yayılımın önünün kesildiğini aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Bir ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi şehirlerde de göstermeliyiz. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli'deki artış elbette tüm Türkiye için risktir. Erzurum'dan bu kentlerin sakinlerine sesleniyorum. Esas olan sizin maskenizi takmanız, sosyal mesafe kuralına uymanızdır. Salgının önü ancak yeni bulaşmalar önlenerek kesilir. Bize yardımcı olun, virüsün size bulaşmasına izin vermeyin."

Salgında sorumsuz davrananlara karşı denetim mekanizmasının çalıştığını hatırlatan Koca, "İçişleri Bakanlığımız sosyal alanlarda maske ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak için büyük çaba gösteriyor. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerleri kapsayan bu denetimler şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarından başlayarak, kafe ve restoranlardan konakalama tesislerine, alışveriş merkezlerinden pazar yerlerine, kahvehanelerden parklara, internet kafelerden güzellik merkezlerine, oto garlardan ticari taksilere kadar hayatın her alanını kapsıyor. Düğün nikah gibi törenlerin kuralına uygun yapılması için takip ediliyor. Bu denetimleri sizin çevrenizde yaptığınız nazik uyarıları da eklemek istiyorum." diye konuştu.

Koca, Erzurum ziyaretinde şehir hastanesinde bazı servisleri ziyaret ettiğini ve diğer kentlerde olduğu gibi burada da hastanenin gurur verici kaliteye sahip olduğunu söyledi.

Erzurum'daki vaka sayılarına da değinen Koca, "Erzurum'da 8 ilimizin salgınla mücadele de geldiği noktayı, Kovid-19 dışındaki hastalıklarla ilgili sağlık hizmetlerini, personel ve yatırım ihtiyaçlarını ele aldık. Filyasyon ekiplerimizin çalışmalarını değerlendirdik. Erzurum'da vaka ve poliklinik sayılarında bir ay öncesine göre yüzde 60 düşüş görüyoruz yani vakalarımız üçte bire indi." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)