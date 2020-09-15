Son dakika haber | Aynı gece 2 iş yerini soyan kameradaki şüpheliler tutuklandı
Son dakika haberlerine göre BURSA'da H.K. (12) ile Y.K. (17), aynı gece 2 iş yerini soydu.
BURSA'da H.K. (12) ile Y.K. (17), aynı gece 2 iş yerini soydu. Daha önce de M.A. (22) isimli arkadaşlarıyla hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Hırsızlık olayları, geçen pazar gecesi Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yaşandı. H.K. ve Y.K. ilk olarak Yıldırım ilçesindeki bir markete girip, kasadaki 700 lirayı aldı. Ardından da Osmangazi ilçesindeki bir tekel bayisine girerek 10 bin lira değerinde sigara ve içki çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerlerinin soyulduğunu fark eden sahipleri durumu polise bildirdi.
Öte yandan, hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşı küçük şüphelilerin markete girmek için dondurma dolabının üzerine çıktıkları ve alkol ile sigaraları çalma anları yer alıyor.