Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur
26.10.2020 15:14 | Güncelleme: 26.10.2020 16:12
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. (5)