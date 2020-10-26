Sivasspor Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda? Sivasspor Ç.Rizespor şifresiz canlı izlenecek mi?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Sivasspor Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Sivasspor Ç.Rizespor şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

SİVASSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Ç.Rizespor maçı 26 10 2020 saat 20.00'de oynanacak.

SİVASSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Ç.Rizespor, maçı 26 10 2020 günü Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak.

SİVASSPOR Ç.RİZESPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Sivasspor Ç.Rizespor maçı ücretli yayın platformu beinSport'tan yayınlanacak.

SİVASSPOR Ç.RİZESPOR HAKEMİ KİM?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET CEM HANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

BURAK PAKKAN(Dördüncü Hakem)