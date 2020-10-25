Başarılı sağ defans oyuncusu Serkan Asan Tranzonspor'da Süper Lİg'de en dikkat çeken isimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Serkan Asan Trabzonspor'un paryan bir yıldızı olarak son zamanlarda karşımıza çıkıyor. Başarılı ve genç topçu Serkan Asan nereli?Serkan Asan kimdir? Serkan Asan kaç yaşında?

SERKAN ASAN KİMDİR?

Serkan Asan 28 Nisan 1999 Akçaabat doğumlu Türk futbolcudur. Defansın sağ bek pozisyonunda görev almakta olup, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

PROFESYONEL KARİYERİ

Trabzonspor altyapısında yetişen Serkan Asan, 19 yaş altı takımında oynadıktan sonra, Trabzonspor'da 2018 tarihinde 5 yıllık sözleşme imzalamış, hemen ardından 2018-2019 sezonunda 1461 Trabzon takımına kiralık olarak verilmiştir. Trabzonspor'da profesyonel kariyerine UEFA Avrupa Ligi'nde, 7 Kasım 2019 tarihinde deplasmanda 3-1 kaybettikleri Krasnodar maçında başladı. Trabzonspor'da ilk lig maçına 10 Kasım 2019 tarihinde Alanyaspor karşılaşmasına son dakika girip, 1 dakika oyunda kalmıştır.