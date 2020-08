Muharrem İnce'nin Elinde Maraş'ın Çorum'un kanı bulunan dediği kişi: Yaşar Okuyan

Son seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün bir basın toplantısı düzenleyerek hem yeni başlattığı "Bin günde memleket" hareketini duyurdu hem de parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi. İnce, konuşmasının sonlarına doğru da "Maraş'ın, Çorum'un kanı bulunan şimdi CHP'li gibi davrananlara dikkat et. Oralarda geziyor. Asıl sarayın adamı odur. Her yeri karıştırmak için mükemmel özellikleri vardır" ifadeleriyle bir ismi hedef almıştı. Bu sözler sonrası herkesin merak ettiği kişi ise geçtiğimiz yıl CHP'ye katılan deneyimli siyasetçi Yaşar Okuyan.

"HER YERİ KARIŞTIRMAK İÇİN MÜKEMMEL ÖZELLİKLERİ VARDIR"

Hürriyet'ten Nedim Şener, bununla ilgili şunları yazdı "Muharrem İnce'nin açıklamalarında, 'CHP'nin evlatları' ile 'CHP görünümlü olanlar' vurgusu dikkatimi çekti. Hatta konuşmasının sonunda ağır bir cümle sarf etti. Kendisine sosyal medyadan hareket eden CHP İl Yönetimi'nden bir isme hitap ederken şunu söyledi 'İzmir'de bir genç kardeşim hakaret etmiş bana. Onun gözlerinden öperim. Yanlış yapmış, kızgın falan değilim ama dikkat et her bahar bir parti değiştirip elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı bulunan şimdi CHP'li gibi davrananlara dikkat et. Oralarda geziyor. Asıl sarayın adamı odur. Her yeri karıştırmak için mükemmel özellikleri vardır.'

Biraz araştırınca Muharrem İnce'nin kastettiği o ismin eski bakanlardan Yaşar Okuyan olduğunu öğrendim. ANAP, MHP, Demokrat Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, HYP, Vatan Partisi ve son olarak CHP'ye geçen Okuyan, Muharrem İnce'ye ağır hakaretler etmiş, 'CHP'ye ihanet etmekle' suçlamıştı.