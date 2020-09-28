Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 28 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 28 Eylül Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

28 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

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Mavi takım kaptanı: …

Kırmızı takım kaptanı: …

Mavi Takım kadrosu:…

Kaptan: …

Mavi Takım kadrosu:…

Kaptan: …