LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak

2 020 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu güncellendi. Kılavuzda sınav tarihi 20 Haziran 2020 Cumartesi günü olarak değiştirildi. Kılavuza göre, bu yıl tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek.

Kılavuzda sınav giriş belgelerine ilişkin önemli bir değişiklik de yer aldı. Buna göre, belgeler, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Daha önceki uygulamada öğrenci ya da veliler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden teslim alıyordu.

Kılavuzda yapılan bir diğer değişiklikle adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak.

15 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçilik, yurt dışından gelmiş olma, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi için, bu durumdaki öğrencilerin velileri, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 15 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

16 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Ayrıca yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.