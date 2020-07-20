Köyceğiz Rehberi

İki senedir ertelediğim, denizden koylarını çok iyi bildiğim, fakat karadan daha az ziyaret ettiğim Köyceğiz rotama şimdi başlama zamanı…

Hava sıcaklığı 35-38 derece civarında.İstanbul'un bunaltıcı sıcaklarından sonra, nem oranının düşük olmasından dolayı hava sıcaklığı hiç de bunaltıcı değil! Bu seyahatte hayalimdeki tek şey, bölgenin her koyunda denize girmek ve şelalelerin tadını çıkarmak! Hatta gölde yüzmeyi sevmeyen biri olarak berrak görüntüsüyle beni etkileyen Köyceğiz gölüne girdim desem ne dersiniz?

Bölgenin Rize'den sonra en fazla yağış aldığını biliyor muydunuz? İşte bu yüzden yeşilliklerin arasından bakarken Tanrı'nın bu bölgeye cömert davrandığını hissedebiliyorsunuz!

Karyalılar, İyonyalılar, Selçuklular, Romalılar, Osmanlılar v.b bir çok medeniyetin izleri bu coğrafyada gizli.

Köyceğiz'in Akdeniz ile birleştiği yerdeki Kaunos, Karyalılar'ın önemli bir ticaret merkeziymiş.

Köyceğiz köyleri, yaylaları adeta gizli bir cennet…

Köyceğiz, eşsiz gölleri, kaplıcaları, Sığla ormanları, çayları, yemyeşil tabiatı,zengin tarihi, narenciye bahçeleri ile her sene yurt içinden ve dünyadan milyonlarca turisti ağırlıyor. Tanrı bu bölgeye oldukça cömert davranmış.

Köyceğiz gölünde motorsuz su sporları, sörf yapmak, gezi teknesiyle gezmek de mümkün!

Köyceğiz'in tatlı içme suyunun meşhur biliyor muydunuz?

Köyceğiz'e Nasıl Gidilir?

İstanbul'dan Türk Hava Yolları, Anadolu Jet, Pegasus Havayolları ile Dalaman'a uçabilirsiniz. Yaklaşık uçuş süresi 1 saat 20 dakika.

Dalaman- Köyceğiz arası araba ile 28 km, yaklaşık 20-25 dakika arasında Köyceğiz'e ulaşabiliyorsunuz.

Arzu ederseniz,İstanbul'dan Köyceğiz'e giden otobüsleri kullanabilirsiniz.

Ben uçakla gelip Dalaman havaalanından arabamı oscarrentacar.com'dan kiraladım.

Otellere ulaşımınız için de Oscar Rent a Car'ın transfer hizmetleri bulunuyor. Muğla bölgesinin haricinde de 81 ilde de hizmet araç kiralama hizmetleri veriyormuş. 18 yaşımdan itibaren otomatik vites aracı tercih ederim. Uzun yolda ise oldukça rahat ve konforlu olmayı herkes gibi ben de tercih ediyorum. Genç kızlarımız ve anneler bu yazılara göre seyahat programlarını hazırladıkları için şunu da belirtmem gerekiyor: Köyceğiz bölgesinde otomatik araç bulmak imkansız. Çok araştırdım. Bu yüzden Köyceğiz'deki rent a car firmalarına güvenip yola çıkarsanız, zorluk yaşayabilirsiniz! Havalimanından aracınızı yaklaşık 7-8 dakika içinde teslim alıp yola çıkabiliyorsunuz!

Köyceğiz'de Gezilmesi Gereken Yerler