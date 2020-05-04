Koronavirüs: Fransa'da güvenlik kameralarıyla maske ve sosyal mesafe denetimi

Fransa'da gelecek hafta koronavirüs nedeniyle konulan sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilirken, insanların maske takıp takmadığı, sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı güvenlik kameralarıyla izlenecek.

Yeni izleme uygulaması kıyı şehri Cannes'da gıda marketleri ve belediye otobüslerine yerleştirilen kameralarla denendi.

Ancak henüz kaç şehirde bu dijital izleme uygulamasının hayata geçirileceği belli değil.

Güvenlik kameralarına yerleştirilen yeni yazılımı geliştiren Fransız şirketi Datakalab yazılımın Avrupa Birliği'nin özel bilgilerin korunmasına ilişkin yasalarını ihlal etmediğini söylüyor.

Datakalab 11 Mayıs'da Fransa'da uygulanan sıkı önlemlerin bir kısmının kaldırılması öncesinde Cannes belediyesi ile işbirliği içinde denemeye başladığı yazılımla ilgili açıklamasında "Kişisel bilgilerin korunmasını güvence altına almak için görüntüler hiç bir şekilde saklanmıyor ve yayınlanmıyor" dedi.

Dünya çapında Covid-19'un yayılmasını durdurmak amacıyla bir çok yapay zeka icadı deneniyor ve hükümetlere verilen Olağanüstü Hal yetkileri çerçevesinde kullanılabilen bu uygulamalar, kişisel bilgilerin mahremiyetinin ihlali konusunda endişeler yaratıyor.

Fransa'da denenen izleme sistemi, kameralar maske giyme ya da mesafeli durma konularında kurallara uyulmadığını algıladığında kent yetkilileri ve polisi uyarıyor.

Fakat 2017'de kurulan bir şirket olan Datakalab, kamera sistemi insanların kimliğini belirleyen verileri saklamadığı için bunun bir "yüz tanıma" programı olmadığında ısrar ediyor. Program bu bakımdan Çin'de yaygın olarak kullanılan yüksek teknolojili izleme sisteminden farklı görünüyor.

Datakalab maske ve mesafeyi izlemek için gerekli algoritmaların hastaneler, istasyonlar, havaalanları ya da alışveriş merkezleri gibi kamusal alanlarda mevcut güvenlik kameralarına yerleştirilebileceğini söylüyor.

Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya ile birlikte Avrupa'da Covid-19'dan en çok insanın hayatını kaybettiği ülkeler arasında. Şu ana kadar ülkede hastalıktan 24 bin 895 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

11 Mayıs'ta önlemleri gevşetecek olan Fransa'da okullarda ve orta-lise düzeyindeki okullarda maske takmak zorunlu olacak.

Dükkanlar ve marketler de müşterilerinden maske takmalarını talep edebilecek ve Fransa hükümeti dükkanlarda insanlar arasında 1 metre mesafenin sağlanmasını şart koşuyor.

Cannes'da bir dükkanda müşterilerin yüzde 70'i şimdiden maske takıyordu. Şehrin yerel yönetimi bütün kent sakinlerine bedava maske dağıtmayı planlıyor.

Cannes Belediye Başkanı David Lisnard "Bu teknoloji insanların kimliğini saptamıyor, sadece bize insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için matematiksel bir analiz sağlıyor" diye konuştu.

Fransa'da 17 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı sokağa çıkma uygulamaları kapsamında, evden çıkanların çıkış gerekçelerini açıklayan bir form taşımaları gerekiyor.

Bu formlar olmadan dışarı çıktığı belirlenen kişilere polis 135 euro ceza yazabiliyor.

11 Mayıs tarihinden itibaren uygulanacak yeni kurallara göre insanlardan hala sokağa gerekmedikçe çıkmamaları istenecek ama artık örneğin yakındaki bir dükkana giderken izin formu doldurmalarına gerek olmayacak.