Korona virüse rağmen durdurulan taksiden 5 kişi çıktı

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da "Kovid-19 Tedbirleri Denetimi" yapıldı. Kent merkezi girişinde trafik ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarında sürücülere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Denetimler esnasında durdurulan bir ticari takside 5 kişinin olduğu tespit edilmesi üzerine araç şoförü ve yolcular hakkında tutanak tutuldu.

Afyonkarahisar'da 81 ilde olduğu gibi trafik ve işletmelere yönelik "Kovid-19 Tedbirleri Denetimi" yapıldı. Afyonkarahisar Valiliğinin koordinasyonunda trafik ekiplerince yapılan denetimlerde uygulama noktalarında yapıldı. Ekipler, özellikle toplu taşıma araçları ile taksileri durdurarak bir hem trafik denetimi hem de maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilip edilmediğine bakıldı.

Toplu taşıma araçlarında maske takmayanları araçtan indiren polisler, maske vererek tutanak tuttu. Denetimler esnasında durdurulan bir ticari takside 5 kişinin olduğunun tespit edilmesi üzerine taksi şoförüne trafik cezası uygulayan ekipler yolculara da tutanak tuttu.

Denetimler esnasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tutulan tutanakların valiliğe teslim edileceği cezai işlemlerin ise buradan belirlenen rakamlar üzerinde uygulanacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR