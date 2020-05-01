KAHRAMANMARAŞ Elbistanlılar, Mehter Marşı ile sahura kalkıyor

Elbistanlılar, Mehter Marşı ile sahura kalkıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla halkı mehter marşıyla sahura kaldırıyor.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahur vakti merkezdeki 14 mahallede yaşayanları, araçlardan çaldıkları Mehter Marşı ile uyandırıyor. Maniler de söyleyen ekipler, sahurun ardından 'evde kalın' anonsları yapıyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mehter Marşı ile uyandırmanın ramazan süresince devam edeceğini belirterek, "Maalesef bu yıl ramazan ayını koronavirüs nedeniyle bazı kısıtlamalar ile geçiriyoruz. Her yıl geleneksel hale gelen ramazan davulcusu geleneğimizi sürdüremiyoruz. Belediye olarak hem bu kültürümüzü devam ettirmek hem de vatandaşlarımızı sahura kalkmalarını sağlamak için zabıta ekiplerimiz Mehter Marşı çalarak ilçemizi geziyor. Merkezde 14 mahallemiz bulunmaktadır. Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerimizde bu geleneği devam ettireceğiz" diye konuştu.