Habermetre, haftalık şirketler gündemini raporladı

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye araştırmasına göre, şirketlerin 2019 yılı net kârı bir önceki yıla göre, yüzde 44.5 artarak 78.1 milyar TL'ye, net satış gelirleri ise yüzde 14.9 artışla 1.8 trilyon TL'ye yükseldi. Bu yıl 13'üncüsü açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye listesinin ilk sırasında yine TÜPRAŞ yer aldı. 89,6 milyar TL net satış geliriyle Fortune 500 Türkiye zirvesindeki yerini koruyan TÜPRAŞ'ı, 87,9 milyar TL net satış geliri ile EPİAŞ, 75 milyar 118 milyon lira net satış geliriyle THY ve ilk 10'un diğer basamaklarında sırasıyla Petrol Ofisi, Opet, BİM, Ford Otomotiv, Ahlatçı Kuyumculuk, Arçelik ve RC Rönesans İnşaat yer aldı.

Habermetre verilerine göre, "Fortune 500 Türkiye" yansımaları ile ilgili web sitelerinde 1.107 adet haber yansıması, 1.510.272 okunma sayısına ve 286.564$ reklam değerine ulaştı. 29 sitede manşet, 109 haberde ana sayfada yer alan içerik toplamda 222 saat manşet, 498 saat ana sayfa görünümü sağladı. Ayrıca ilgili haberlerin toplamda 43 kez tweetlendiği tespit edildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek "Golden Plant" ödülüne layık görülmesinden, Şişecam'ın cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirmesine kadar 29 Haziran – 5 Temmuz haftasının öne çıkan haberlerini sizler için derledik.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK/SPONSORLUK/KSS

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, gıdada yeterli üretim seviyesine ulaşılabilmesi için tarım alanında önemli adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti. Özilhan, ülkemizin 2030 yılında 90 milyonluk nüfusa sahip olacağına dikkat çekerek tarımsal üretimimizi yüzde 50 artırmamız gerektiğini vurguladı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Zoom üzerinden online olarak düzenlediği "Sürdürülebilir Kalkınmanın Geleceği" toplantısında konuşan BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, pandemi sebebiyle dünyayı kara bulutların sardığını ifade etti.

Coca-Cola, normalleşme süreciyle birlikte hem tüketiciye fayda yaratma hem de satış noktalarını destekleme hedefiyle hayata geçirdiği "Aç Kendini Hayata" projesi kapsamında "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasını başlattı.

Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, "KT Portföy Yönetimi AŞ'nin yönetiminde bulunan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'yla bugüne kadar 8 girişime toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapılması kararı alındı" dedi.

QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk platformu çatısı altında yürüttüğü TOG – Hayallerin Gücü Adına eğitimlerine online platformda devam ediyor.

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın 2020 yılı başvuruları başladı. "İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?" sloganı ile beşincisi gerçekleştirilecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın teması "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" olarak belirlendi.

Turkcell ev sahipliğinde düzenlenen "Yeni Normalde Dijital Dönüşüm" konulu online seminere perakende, eğitim, bankacılık ve sanayi sektörlerinden önde gelen şirketler katıldı.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönem girişimleri mezun oldu. Pandemi nedeniyle workupdemoday.ist üzerinden online olarak yapılan Demo Day etkinliğine; melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle 4 yıl önce başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesi büyümesini sürdürüyor. Toplam 512 gönüllü eğitmen ve farklı branşlardan 38 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin görev aldığı projede bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi verildi. Projeyle, yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa daha online eğitimlerle ulaşılması hedefleniyor.

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Turan, "Özellikle Kovid-19 süreci tarımın geleneksel modeller ile sürdürülme şansının olmadığını göstermiştir. Tarımda yeni tekniklerin ve modellerin devreye alınmasının önemi ve tarım işletmeciliğinin gerekliliği ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

ÜRÜN/KAMPANYA

Akbank, "İhracatçının Gücü Paketi"ni yeni ürün ve hizmetlerle zenginleştirerek müşterilerinin kullanımına sundu. Paket kapsamında dijital dış ticaret tarifeleri, mil puan/chip para hediyeleri, swift takip hizmeti gibi olanaklar da bulunuyor.

Aksigorta, Online Sağlık Danışmanlığı'nı hizmete aldı. Pandemi sebebiyle en çok ihtiyaç duyulan hizmetlerden biri olan online doktor hizmetini bir adım ileri taşıyan Aksigorta, 14 farklı branşın uzman doktorları, psikolog ve diyetisyenlerle online görüntülü görüşme veya sohbet imkanı tanıyor.

Anadolu Isuzu, Fransa'nın Reunion Adası'na,15 Novociti Life ve 5 Citibus aracın teslimatı 5 Haziran'da Reunion Adası'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Arçelik'in buzdolaplarında kullandığı mavi ışık teknolojisindeki uzmanlığıyla geliştirdiği gün döngüsü teknolojisi VitaminZone sayesinde meyve ve sebzeler vitamin değerlerini kaybetmiyor.

CarrefourSA, arabalı açık hava sinemasını bu hafta, Oral B ana sponsorluğunda, Pepsi ve Çerezza'nın katkılarıyla İstinye CarrefourSA Açık Otoparkında düzenledi.

Citroen'in temmuz ayı kampanyası kapsamında seçili Citroen modellerine 40 bin TL için 48 ay yüzde 0,79 faiz ile ayda 1.050 TL taksitli kredi imkanı veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün olacak.

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, "Avrupa'da aralık ayından itibaren tüketicilerle buluşacak. Aslında biz Türkiye'ye biraz daha erken getirmek istiyorduk mart ayı gibi ama mayıs ayına kaydı. Mayıs ayında lanse edeceğiz yeni C4'ü" dedi.

DenizBank, mobil bankacılık uygulamalarından biri olan MobilDeniz ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak üzere Commencis ile iş birliği gerçekleştirdi.

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, çevrimiçi algoritmik işlem platformu ALGOLAB'i yatırımcının cebine taşıdı.

Ford, hafif ticari araç modeli Transit'i yeni 10 vitesli otomatik şanzımanlı versiyonu ile satışa sundu.

Güneş Sigorta, hayata geçirdiği Turist Koruma ve Destek Sigortası ürünü ile tatil için Türkiye'yi tercih edenlere Kovid-19''a karşı güvence sağlıyor.

Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, artık antimikrobiyal ve temassız ürünlerin öne çıktığını belirterek, "HafelePlus, yoğun kullanıma açık alanlar için umut veren çözümlerden biri oldu. Yüzde 80 temas yoluyla bulaşma gerekçesi ile birçok hastane, AVM, ofis, okul, banka, SPA, spor merkezleri ve otel zincirleri antimikrobiyal ürünlerle yenilenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Huawei MateBook X Pro, MateBook D Serisi ve MatePad Pro 5G, uluslararası basından 7 ödül kazandı.

Huawei Yaz Teklifleri dahilinde gerçekleştirdiği kampanya ile tüm yeni aboneliklere 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olmak üzere ücretsiz 50 GB bulut depolama alanı verecek.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, çalışan bağlılığını geliştirmek, ölçümlenebilir bir şirket kültürü oluşturmak ve verimliliği artırmak amacıyla WeFocus'u (Çalışan Bağlılığı Elektronik Ölçümleme ve Geliştirme Platformu) geliştirdi.

İş Bankası'nın mobil uygulaması İşCep'e gelen yeni özellikle müşteriler kendilerine özel tasarlanan kişisel finans yönetimi hizmeti sayesinde, ay içinde harcadıkları tutar ve bahse konu tutarların kategoriler bazında dağılımlarını izleyebiliyor; kaynaklarını nereye harcadığını tek bir ekrandan toplu olarak görüp kolayca takip edebiliyor.

Mitsubishi Motors'un en iddialı 4x4 modeli olan L200, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre yüzde 33'lük pay ile bu yılın ilk yarısında da pick-up segmentinin lideri oldu.

Ruffles'ın ilk Türk marka yüzü ünlü futbolcu Cengiz Ünder oldu. Futbol coşkusunu her daim sahiplenen Ruffles, Roma'da ve Türkiye A milli Takımı'nda forma giyen Cengiz Ünder ile birbirinden özel iki ayrı reklam filmine imza attı.

Philips Vakfı,Philips Türkiye ve Türkiye Acil Tıp Derneği iş birliği ile hastanelerin acil servislerine mobil ultrason ürünü ile destek oluyor.

Schneider Electric, teknik IT desteğine ihtiyaç duyan Türkiye merkezli kuruluşlara şirketin dijital araçlarına ve çevrim içi izleme hizmetlerine erişim olanağını 90 gün boyunca ücretsiz sunacak.

Sompo Sigorta, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teminat altına alan yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası'nı piyasaya sundu.

Şişecam, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirdiğini açıkladı. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kırman, bu teknolojinin Şişecam'ın 45 yıllık Ar-Ge birikimi sayesinde iki ayda geliştirildiğini ifade etti.

TEB, KOBİ'lerin ve işletmelerin günlük iş hayatını desteklediği ve kolaylaştırdığı mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE ile Global Business Excellence Awards tarafından "En İyi Uygulama", dünyanın en saygın dergilerinden Global Finance Magazine tarafından düzenlenen "Global Finance Innovators 2020" ve Best Business Awards tarafından ise "En İyi İnovasyon'' ödüllerine layık görüldü.

Turkcell siber tehditlere karşı müşterilerine sunduğu siber güvenlik hizmetlerine bir yenisini ekledi. Turkcell mühendislerince geliştirilen ve yüzde 100 yerli teknolojiyle üretilen siber güvenlik servisi Bozok, haber alma yeteneği sayesinde olası atakların engellenebilmesi için gerçek zamanlı siber tehdit bilgisi sağlıyor.

Turkcell'in müşterilerine interneti daha güvenli şekilde kullanabilmeleri için sunduğu Dijital Güvenlik Servisi'nin artık e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelere yönelik sızıntı taraması da yaptığı duyuruldu.

TürkTraktör'ün çiftçilere tarımsal konularda tavsiyeler vererek destek sağlamak üzere geliştirdiği 'Tarlam Cepte' mobil uygulamasını 20 bin çiftçi indirdi.

Türk Telekom'un görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması, Altın Örümcek Ödülleri'nde "Mobil Uygulama-Hizmet" kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

VakıfBank, sunduğu özel ödeme seçenekleri sayesinde tüm firmaların ve bireysel mükelleflerin, haziranda ödenmesi gereken tüm vergilerini hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebildiğini duyurdu.

Vodafone TV, 6 yıldır yayın yapan ve tarım, hayvancılık ve gıda konularında kaliteli içerikleriyle dikkat çeken Çiftçi TV, izleyicilerle buluşuyor.

KURUMSAL/GENEL

Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörünün ilk Eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdi. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre 5.5 yıl vadeli 500 milyon ABD Doları tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6.80 olarak gerçekleşti.

Altınyıldız Classics Yurtdışı Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu, "Türkmenistan'daki ilk mağazamızı başkent Aşkabat'taki ülkenin en önemli AVM'lerinden biri olan Berkarar AVM'de açtık" dedi.

ASELSAN ile Katmerciler arasında "insansız mini tank" için seri üretim sözleşmesi imzalandı.

ATÜ Duty Free, koronavirüs sürecinde yolculara ve çalışanlarına yönelik güvenlik ve sağlık tedbirleri kapsamındaki detaylı hazırlıklarını tamamladı ve mağazalarını kademeli olarak yeniden yolcularıyla buluşturmaya başladı.

Coca-Cola İçecek'in kredi notu 2 kademe arttı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) yabancı para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve birincil teminatsız derecelendirme notunu 2 kademe artırarak yatırım yapılabilir seviyeye çıkarttı.

Deloitte'un "2020 Küresel Y Kuşağı Araştırması", Y ve Z kuşaklarının, daha iyi bir gelecek inşa etmek için vizyon ve kararlılığa sahip olduğunu ortaya koydu.

Denizbank, European Fund for Southeast Europe'dan (EFSE), 20 milyon euro, Green for Growth Fund'dan (GGF) 25 milyon euro tutarlarında 6'şar yıllık kredi anlaşmaları sağladı.

Elite World Hotels, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikası"nı aldı.

Havaş, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Antalya Havalimanı'ndaki yeni geçici depolama tesisini hizmete açtı.

Huawei, WPP ve Kantar Millward Brown tarafından yayınlanan ve üst üste 5'inci kez yer aldığı "BrandZ Top 100 Global Markalar" listesinde bu yıl 45'inci sırada yer aldı.

ING'nin global koordinatörleri arasında yer aldığı ve lider düzenleyici olduğu kredi anlaşması ile Türk Eximbank; Dünya Bankası Grubu Üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) sunduğu garanti ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sağlanan kontrgaranti ile 380 milyon Euro tutarında kaynak sağladı.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara 110 lira karşılığında koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu. Numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek.

KARDEMİR, dünyanın ilk 100 demir-çelik şirketi arasına girmeyi hedefliyor.

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi Avrupa Direktörü Marco Preuss, "Günümüzün dijital dünyasında sosyal derecelendirme sistemleri daha da yaygınlaşarak yalnızca bir tercih olmaktan çıkıp birçok hizmetin önemli bir parçası haline gelecek" dedi.

Naturel Enerji, KURTEKS Tekstil Enerji ile İtalya'da 50 megavatlık güneş enerjisi santrali projesi geliştirme ve anahtar teslim yapımı için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ogilvy İstanbul CEO'su Emine Çubukçu Ad Age tarafından Avrupa genelinde medya, pazarlama ve reklam dünyasındaki başarılarıyla dikkat çeken kadınların onurlandırıldığı Women to Watch Europe listesinde bu yıl da yer aldı.

OPET Petrolcülük A.Ş, Brand Finance'ın, Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporuna göre, 570 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye akaryakıt dağıtım sektörünün en değerli ve en güçlü markası oldu.

Oyak Renault tarafından üretilen ve Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilen Yeni Clio'nun aldığı büyük ödül, Oyak Renault Fabrikaları'nda onur köşesinde yerini aldı.

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye akaryakıt sektörünün Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-irsaliye uygulamasına geçeceğini belirterek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) sisteminde kayıtlı lisanslı üretici, dağıtıcı kurumları ve bayilik lisansına sahip mükelleflerin 1 Temmuz 2020 itibarıyla gerçekleştirecekleri sevkiyatlarda e-irsaliye kesmeye başlayacaklarını kaydetti.

Renault, 2020 yılının ilk yarısını 36 bin 305 satış adedi ve 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarında lider kapattı.

RoyalCert, hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda'nın şubelerine Güvenli Turizm Belgesi vermeye başladı.

SunExpress Üst Yöneticisi Max Kownatzki, "Ben de dahil olmak üzere insanlar, karantina döneminde bunaldılar, artık güzel bir plajda şezlonglarına uzanmak istiyorlar. Türkiye, bu hayalleri gerçekleştirmek için kesinlikle en doğru yer" dedi.

Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Mersin'deki cam ambalaj üretim tesisi, gerçekleştirilen denetim sonucunda, TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

TAV Havalimanları'nın dört ülkede işlettiği dokuz havalimanı Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan "Havacılık Sektörü için COVID-19 Protokolü"nü imzaladı.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, pandemi döneminde online ziyaretçi sayısını 2'ye katladıklarını belirterek, "Teknosa.com'da sipariş sayımız 5,5 kat arttı" dedi.

Tofaş'ın kuş serileri, "Efsane T" adlı belgesel ile gelecek nesillere aktarılacak.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek "Golden Plant" ödülüne layık görüldü. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, "Bundan sonraki süreçteki hedefimiz sadece Avrupa ve Afrika bölgesinde değil, tüm dünyadaki en iyi üretim tesisi olmak" dedi.

Toyota, 2020 yılında da "dünyanın en değerli otomotiv markası" seçildi. BrandZ tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları geride bırakan Toyota, birinciliğini devam ettirerek önemli bir başarıya imza attı.

Trendyol, 1-2 Temmuz'da tarihlerinde gerçekleştirdiği KOBİ Destek Günü ile iş ortağı işletmelere finansman ve pazarlama desteği sağladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası, her yıl etik ve iş ahlakı konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen "ETİKA-Türkiye'nin En Etik Şirketleri" organizasyonunda uluslararası etik standartlarına uygunluğuyla en etik şirketler arasında yer aldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yönetim Kurulunun,pandeminin etkilerinin azaltılmasında kullanılması amacıyla 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onayladığını bildirdi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) yönetim kurulunun TSKB'nin temin etmeyi planladığı 200 milyon dolarlık "Kovid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi'ni onayladığını bildirdi.

Vestel Elektronik, Plus X Award'dan 26 ödülle döndü. Dünya devi birçok markanın yer aldığı ödül organizasyonunda Vestel, Plus X Award'ın tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Vestel Elektronik, tasarımlarıyla aldığı 26 ödülle güçlü rakipleri arasından sıyrılarak "En Yenilikçi Marka" seçildi.

Zorlu Enerji, bünyesi altında bulunan şirketleri aynı isim ve logoyla tek çatı altında birleştirmeye devam ediyor. Gaziantep ve Kilis'in çeşitli bölgelerinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren GAZDAŞ, bölgedeki 450 bin abonesine (BBS) Zorlu Enerji ismi ve logosuyla en kaliteli doğal gaz dağıtım hizmetini sunmaya devam edecek.

ÇALIŞAN/İŞVEREN MARKASI VE İNSAN KAYNAKLARI HABERLERİ

Alternatif Bank, yönetim kurulunu bankacılık alanında 40 yıla yakın deneyime sahip duayen isim Halil Sedat Ergür ile güçlendirdi.

Banvit'in yeni İnsan Kaynakları Direktörü Behiç Gülşen oldu.

Banvit BRF Pazarlama Direktörlüğüne Yasemin Gürleroğlu atandı. Gürleroğlu, şirketin marka stratejisi ve iletişimi, kurumsal iletişim ve Ar-Ge bölümlerinin sorumluluğunu üstlenecek.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin yeni CEO'su Özgen Özkan oldu. 1 Temmuz'da CEO olarak göreve başlayan Özgen Özkan, EYAP'ın tüm yurt dışı iştirakleri ile İntema ve İntema Yaşam kuruluşlarının da sorumluluğunu üstlendi.

Karaca'da Marka ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Cennet Melis Uslukılınç atandı.

Nestlé Türkiye Nescafé İş Birimi Genel Müdürlüğü görevine Hüseyin Necdet Kalkan atandı.