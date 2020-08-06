Fall Guys 1 günde 1,5 milyon oyuncu tarafından ziyaret edildi! PS Plus ile ücretsiz
Mediatonic tarafından geliştirilen battle royale oyunu Fall Guys, ilk lansman gününde güzel bir açılış yakaladı. Fall Guys sistem gereksinimleri neler? Fall Guys fiyatı ne kadar? Fall Guys Ultimate Knockout konusu nedir? Fall Guys Platformları nelerdir?
Londra merkezli bağımsız geliştirici Mediatonic tarafından çıkarılan oyun büyük ilgiyle karşılandı. Battle royale oyunlar arasına rengarenk ve eğlenceli bir oyun olarak giriş yaptı.
Oyun başta çok fazla eleştirilere maruz kalsa da, lansmanda büyük ilgiyle karşılandı. Bu durumu Fall Guys, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bu beklenmeyen trafiğin sebebi lansmandaki bağlantı sorunlarıyla da ilgisi olabilir.
FALL GUYS ULTIMATE KNOCKOUT KONUSU
Büyük bir kaosun içinden galip olarak kurtulabilecek misiniz? Yarışmacılar ordularını çevrim içi olarak hazırlayabilir. Tuhaf engellerle savaşacaksınız, rakipleri iterek galibiyetten uzaklaştırmaya çalışacaksınız ve fizik kurallarını alt üst edeceksiniz. Taca ilk ulaşan kazanır!
FALL GUYS PLATFORMLARI
PlayStation 4
Microsoft Windows
FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum / önerilen sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
İşlemci: Intel Core i5 veya AMD eşdeğeri
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
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