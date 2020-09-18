Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Esergül Balcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Esergül Balcı kimdir? Esergül Balcı kaç yaşında, nereli? Esergül Balcı hayatı ve biyografisi!

PROF. DR. ESERGÜL BALCI KİMDİR?

İlk Öğretim: Sakarya İlkokulu- Biga/ Çanakkale

Orta ve Lise Öğretimi: Biga Lisesi- Biga/ Çanakkale

Lisans :İstanbul Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans : Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü / Kamu YönetimiUzmanlık Programı

Doktora : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması Ekonomisi

Profesörlük : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

YURT İÇİNDE BASILMIŞ KİTAPLARI

Balcı, Esergül: Ödüller Güdüleme Kuramları ve Türkiye'de Öğretmen Ödülleri. Adım Yayıncılık. Ankara. 1992.

Bucak, Esergül Balcı; Türkiye'de Eğitim Politikaları ve Siyasi Parti Ödülleri. Onlar Ajans Matbaacılık Ltd. Şrt. Ankara. 1993.

Balcı, Esergül; "Öğretmen Rolleri". Eğitim Sosyolojisi. Gazi Büro Kitabevi, Beşevler, s. 79-104. Ankara. 1994.

Bucak. Esergül Balcı; Eğitimde Yerelleşme, Detay Yayıncılık. Ankara. 2000

(Ayrıca yurt içinde ve dışında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır)

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ / TARİHLERİ

20 Şubat 2017-30 Haziran 2017: "ABD Michigan State" Üniversitesinde araştırmacı öğretim üyesi

5 Eylül 2015- 8 Eylül 2016 : "ABD Michigan State" Üniversitesinde araştırmacı Öğretim üyesi

Haziran 2015 :POLONYA / Krakow'da Erasmus Projesi kapsamında öğretim üyesi olarak ders verme

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi – İZMİR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr.Üyesi – BOLU

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi – İZMİR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı – BOLU

LİTVANYA/Vilnius'da Erasmus Projesi kapsamında öğretim üyesi olarak ders verme

Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü. BOLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senato Üyeliği – BOLU

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde-Dekan Yardımcılığı ve Kurucu Bölüm Başkanlığı – MUĞLA

Muğla Üniversitesi Senato Üyeliği – MUĞLA

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde,Misafir Öğretim Üyeliği -MUĞLA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde-Eğitim Bölüm Başkanlığı – BOLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Eğitim Bilimleri Öğretim Üyeliği – BOLU

Moskova Devlet Üniversitesinde-Misafir Öğretim Üyeliği – MOSKOVA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde-Eğitim Bölüm Başkanlığı – BOLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyeliği – BOLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı – BOLU

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkçe Okutmanlığı. ANKARA

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftişi Ekonomisi Anabilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda Araştırma Görevlisi-ANKARA

Ankara Kurtuluş Lisesi Edebiyat Öğretmenliği – ANKARA.

Sinop Kız Meslek Lisesi Edebiyat Öğretmenliği – SİNOP.