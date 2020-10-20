Dinamo Kiev - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlardan birisi de temsilcimizin maçı olacak. Peki Dinamo Kiev - Juventus maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

DİNAMO KİEV - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Dinamo Kiev - Juventus maçı 20 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 19:55 'de başlayacaktır.

DİNAMO KİEV - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Juventus maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233, CBC Sport kanallarında da yayınlanacak.

DİNAMO KİEV - JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Kiev Olimpiyat Stadı, Kiev'da oynanacak.

DİNAMO KİEV - JUVENTUS MAÇINDA FAVORİ KİM GÖSTERİLİYOR?

Maçta Juventus favori gösterilmektedir.