Davutoğlu: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ve Libya'daki politikası doğrudur

Kılıçdaroğlu-Davutoğlu ortak basın toplantısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

15.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:31

Kılıçdaroğlu-Davutoğlu ortak basın toplantısı

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

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