Davutoğlu: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ve Libya'daki politikası doğrudur
Kılıçdaroğlu-Davutoğlu ortak basın toplantısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
15.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:31
Kılıçdaroğlu-Davutoğlu ortak basın toplantısı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
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