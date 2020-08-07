Cinayetin izlerini fondötenle kapatan resim öğretmenine müebbet hapis istemi

Antalya'da, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen kadını öldürdüğünü itiraf eden sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesinde Gülsüm T'nin (46) evinde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık Cem Yılmaz (43) hakkında "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Gülsüm T'nin İzmir'den Antalya'ya taşındığı, Adana'da bir okulda resim öğretmeni olarak görev yapan Yılmaz ile arkadaş oldukları belirtildi.

Yılmaz'ın başka bir kadınla arkadaş olması üzerine ikili arasında tartışmanın çıktığı kaydedilen iddianamede, sanığın maktulü banyoda bornoz kuşağıyla boğarak öldürdüğü, banyodaki fondöten gibi makyaj malzemeleriyle boynundaki izleri kapattığı bildirildi.

Sanığın olaya şüpheli ölüm süsü vermek için kahvaltı masasına oturttuğu kadının ağzına çiğnediği yiyecekleri bıraktığı ve tüpün gazını açtığına dikkati çekilen iddianamede, Gülsüm T'nin bilgisayarını alarak Adana'ya dönen Yılmaz'ın vicdan azabı duyarak, intihar girişiminde bulunduğu, polisi arayarak cinayeti itiraf ettiği anlatıldı.

Yılmaz'ın ifadesinde, başka bir kadınla arkadaş olmasını Gülsüm T'nin kabul etmediğini, sürekli kendisine baskı yaptığı gerekçesiyle cinayeti gerçekleştirdiğini anlattığı belirtildi.

İddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "hırsızlık"tan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kalp krizinden şüphelenilmişti

Kızıltoprak Mahallesi'nde, 24 Mayıs'ta Gülsüm T'den haber alamayan yakınlarının polise başvurması üzerine, kadının evde cesedi bulunmuştu.

Ön incelemede vücudunda darp izi, kesici ve ateşli silah yarası bulunmadığı belirlenen ve kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen kadının cenazesi, detaylı inceleme için doku örneği alındıktan sonra toprağa verilmişti.

Adana'da 27 Mayıs'ta polis merkezine giden Cem Yılmaz, Antalya'da ölen Gülsüm T. ile yaklaşık 2,5 yıldan beri arkadaş olduklarını, ölmeden önce yanına gidip birlikte vakit geçirdiklerini, sabah uyandığında ise mutfakta arkadaşının cesedini görünce korkup kimseye anlatamadığını ve Adana'ya döndüğünü belirtmişti.

Cinayetten sonra kadının portresini yapmış

Bunun üzerine, hakkında "olayı bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemek" suçundan işlem yapılarak serbest bırakılan Yılmaz, bir gün sonra polisi telefonla arayarak Gülsüm T'yi öldürdüğünü itiraf edip vicdan azabı çektiğini söyleyerek intihar girişiminde bulunmuştu.

Yılmaz'ın, cinayetin ardından çizdiği Gülsüm T'nin portresini çerçeveleterek evinin bir köşesine koyup, çiçeklerle süslediği, yanına da not bıraktığı belirlenmişti.