Bursa'da son dakika cezası
Bursa'da yasağın bitmesine yarım saat kala cezaevinden izinli çıkan 3 kişiye polis ekipleri tarafından 9 bin 450 lira ceza kesildi.
27.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:55
Bursa'da yasağın bitmesine yarım saat kala cezaevinden izinli çıkan 3 kişiye polis ekipleri tarafından 9 bin 450 lira ceza kesildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Olay, sokak kısıtlamasına yarım saat kala Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden izinli olarak 3 arkadaş ve bir kişi araçlarıyla Altıparmak Caddesinde ilerlerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Sokağa çıkma izni olmayan 3 arkadaşa toplamda 9 bin 450 lira kesilirken, araç çekici ile otoparka çekildi.
Polis ekiplerinin neden sokağa çıktınız sorusu üzerine, ' Abi cezaevinden dört günlük izine çıktık. Keşke çıkmaz olaydık. Çok pişmanız" şeklinde cevap verdiler. - BURSA