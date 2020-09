Ben Fero Beni Anlasana sözleri | Ben Fero Yabani EP şarkıları, sözleri

Ben Fero yeni EP'si olan Yabani'yi piyasalara sürdü. EP içerisinde ünlü isimlerle düetler de yer almakta. Ben Fero Beni Anlasana sözleri nelerdir?

BEN FERO BENİ ANLASANA SÖZLERİ

Yapmış olmasa da öyle olmaz ama

Diyen çok çok adam gördüm

Çok *** atan yerim dolmaz ama

Biraz anlasana artık anlasana

Beni anlasana ya

(X2)

Saint Laurent çantam Almanya'dan

Çünkü ben kaçmam angaryadan

İşe odaklan bak dalgana ya bi tam yap

Ya da bak başkalara

Kimseyi kıskanma çalış da yap (EY)

İsterim hırslanma azcık dayan (YA)

Demicem burlarda yürücen yayan

Lazım seven sayan (WOW) olcan akım yayın

Duramam hareket kanımda var

Kimseyi kıskanma çalış da yap

Yetişkin kuşağım yayındalar

Çıkarcam el altı yayılmadan

Rape verdiklerim sayılmadan

Evdeki her kişi bayılmadan

Başarı bir şartsa ihtimal varsa

Bir gram uyumam sayın madan

Nasıl bir deliyim siz paha biçin

Never telaşlıyım this my işim

Bi ince yaşlıyım freestyle için

Hem kırık hem yamuk üç tane dişim

Kimine fakirim kimine richim bak

Yazdığım uçuyo değişti biçim bak

Aracı süreyim çimleri biçim lan

Yaparım erinmem derim ki pişiyim lan

Nakarat

Yapmış olmasa da öyle olmaz ama

Diyen çok çok adam gördüm

Çok *** atan yerim dolmaz ama

Biraz anlasana artık anlasana

Beni anlasana ya

(X2)