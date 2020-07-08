Avukatlardan adliyede 3 dakikalık alkışlı eylem

İSTANBUL Barosu'na bağlı avukatlar, çoklu baro teklifine karşı adliye içinde alkışlı eylem yaptı.

08.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:39

İSTANBUL Barosu'na bağlı avukatlar, çoklu baro teklifine karşı adliye içinde alkışlı eylem yaptı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanında öğle saatlerinde toplanan onlarca avukat, yaklaşık üç dakikalık alkışlı eylem yaptı. Avukatlar, "Savunma susmadı susmayacak", "Hak hukuk adalet", "Direne direne kazanacağız" diye sloganlar attı. Avukat Kemal Aytaç, akşam İstanbul Barosu önünde nöbette olduklarını ve açıklama yapacaklarını söyleyerek İstanbul Baro Başkanı ve tüm baro başkanlarıyla birlikte mecliste görüşmeler yapılacağı gün Ankara'ya gideceklerini belirtti. Eylem sonrası avukatlar dağıldı. 

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