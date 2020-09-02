01 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 02 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2621397

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, ALTINORDU, AYABA, AYDINER, AYSEMA, AYŞENUR, BAHŞENDE, BALKAN, BATURHAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, BEYSUN, BUHARA, CİNAN, DAĞHAN, DEMİRKAYA, ERDİNÇ, EVLİYA, FİKİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜLAĞACI, GÜLBADEM, GÜLBİN, GÜLDESTE, GÜLLÜBAHÇE, GÜR, HAMİT, HAZAR, HELVACI, KIRAÇ, KIYMETLİ, LOZAN, MESUT, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, SALİHA, SARIÇAM, SOYKAN, SULUDERE, SİRKECİ, TAMER, TÜCCAR, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YUKARI PAZAR, ZEMHERİ, ÖZEL, ÖZENİR, ŞERİF, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 29. sk bölgelerinde 02/09/2020 01:00:00 - 02/09/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2621713

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AŞIK, BAYRAKTEPE, BOSTANCI, CENK, DEMİRÖZ, DOĞANÇAY, EMRULLAH, EMİNE, FATİH, FEDAİ, GEDİZ, GÜLYÜZLÜ, GÜZELYURT, HARBİYE, KAPTANPAŞA, LALELİ, MEŞEDİBİ, NARGİLE, NAĞME, SIĞLA, UMURBEY, YANKI, YAZGÜLÜ, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÖZGEM, İLKNUR sk bölgelerinde 02/09/2020 03:00:00 - 02/09/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2623490

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, MAHPERİ, OKUMUŞ, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALTINYAYLA, AYBARS, BAKİNAZ, BENDE, BİLGİNUR, ERDENER, GAYRET, GÖKSEL, HÜMA, KIZILCA, MELEK, MEMLEKET, RAUF, REFAH, TÜRKSOY, ZEYCAN, İTİBAR sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, ALTÜRK, AYŞİN, BAKANAY, BEZİROĞLU, BÜLENT, BİROL, GÜRSES, HÜMA, KUBBE, MELİH, NAZDAR, NECİP, NECİP FAZIL, NURGÜN, NİZAM, SAYDAM, SOYDAŞ, SİMYA, TALİMHANE, YAVUZAY, YEŞİLKIR, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ÖZSOY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 02/09/2020 03:15:00 - 02/09/2020 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2623489

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BEDESTEN, BÜŞRA, BİRDAL, CANDAŞ, CANSU, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLAÇTI, GÜLCAN, GÜLTEPE, IŞILAY, KALDIRIM, KEMALİYE, KISMET, KOZLUK, KUVVETLİ, MELEK, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, ONAY, PAŞALI, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YAHYA, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 02/09/2020 03:15:00 - 02/09/2020 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2620625

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BATURALP, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YÜKSEK sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, CUMHURİYET, DELFİN, EDEBALİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MANİDAR, MAŞUK, MEFTUN, MEKTEPLİ, PAMUKKALE, YEŞİL YALI, ÖZGENÇ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 02/09/2020 09:00:00 - 02/09/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2620726

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BOLAYIR, HAMD, MÜELLİF, NURSELİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIKUŞU, ŞEMSİ EFENDİ sk bölgelerinde 02/09/2020 09:00:00 - 02/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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