Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine Aptallar topluluğu deyip engelledi

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'ın Instagram hesabından 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşım yaparak Türk milletini suçladı. Kısa sürede Türk milletinin tepkisini çeken Kardashian, bazı kişilere cevap vererek sosyal medya hesabından engellemeye başladı.

"ALLAH TEKTİR, ORDUSU TÜRK'TÜR"

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, sosyal medya hesabından "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" diyen Kardashian son paylaşımının altına "Allah tektir, Ordusu Türk'tür" yorumunu yaptı. Bunun yanı sıra Instagram hesabından hikaye kısmından video yayınlayarak sitem eden Ayvaz'a Kim Kardashian'dan tepki gecikmedi.

"APTALLAR TOPLULUĞU"

Kendisine gelen binlerce tepki mesajına sessiz kalamayan Kardashian ise Ayvaz'a mesaj göndererek "I do not care. I know myself. Community of dummies" yani "Umurumda değil. Kendimi biliyorum aptallar topluluğu" dedi. Bununla da yetinmeyen Kardashian, Kemal Ayvaz'ı 7 milyonluk Instagram hesabından engelledi.

İLK TEPKİYİ DEMET AKALIN GÖSTERDİ

Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.