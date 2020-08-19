Tuna-1 neresi? Tuna-1 lokasyonu nerede, derinliği kaç metre?

Tuna-1, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için sondaj faaliyelerinin yapıldığı noktalardan biridir. Sondaj yapılan Tuna-1 bölgesi, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor. Tuna-1 derinliği ne kadar, kaç metre? İşte, tüm ayrıntılar...

TUNA-1 NEREDE?

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

KARDENİZ TUNA-1 LOKASYONU

TUNA-1 DERİNLİĞİ KAÇ METRE?

Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.