TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Erzincan, Ankara, Eskişehir, Sivas, Ordu TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle ve TOKİ tarafından hayata geçirilen Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kura çekiliş tarihleri araştırılıyor. TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında kura çekiliş tarih ve saatleri belli olan iller şöyle:

ERZİNCAN TOPLU KONUT PROJESİ - 2 Temmuz 2020 Perşembe 14:00

ANKARA BALA İLÇESİ PROJESİ - 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:00

ESKİŞEHİR ÇİFTELER PROJESİ - 3 Temmuz 2020 Cuma 10:00

KARAMAN AKÇAŞEHİR PROJESİ - 3 Temmuz 2020 Cuma 11:00

SİVAS MERKEZ PROJESİ - 3 Temmuz 2020 Cuma 13:00

KONYA TUZLUKÇU PROJESİ - 6 Temmuz 2020 Pazartesi 10:00

ORDU GÖLKÖY İLÇESİ PROJESİ - 6 Temmuz 2020 Pazartesi 11:00

ORDU AYBASTI İLÇESİ PROJESİ - 6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:00

KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR PROJESİ - 6 Temmuz 2020 Pazartesi 14:00

TOKAT TURHAL PROJESİ - 7 Temmuz 2020 Salı 10:00

AFYON İSCEHİSAR 2. ETAP PROJESİ - 7 Temmuz 2020 Salı 12:00

AMASYA PROJESİ - 7 Temmuz 2020 Salı 13:00

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA PROJESİ - 7 Temmuz 2020 Salı 15:00

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR PROJESİ - 8 Temmuz 2020 Çarşamba 10:00

KONYA ALTINEKİN PROJESİ - 8 Temmuz 2020 Çarşamba 11:00

KONYA CİHANBEYLİ İLÇESİ PROJESİ - 8 Temmuz 2020 Çarşamba 13:00

KONYA EREĞLİ PROJESİ - 8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:00

2020 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE...

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ'nin her yıl 100 bin sosyal konun projesine başvurmak isteyen vatandaşlar, işlemin nasıl yapılacağını sorguluyor. TOKİ başvurusu için e-devlet üzerinden şifre ile başvuruyu gerçekleştirmek mümkün. TOKİ'nin resmi sayfasında belirttiği başvuru şartlarını taşıyan tüm vatandaşlar başvuru yapabilir. Başvurunun bir kısmında ise belirlenen bankanın hesabına gerekli ücretin yatırılması kapsıyor.

TOKİ BAŞVURUSU...